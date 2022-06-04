Фото ⟩ Более 500 торговцев! В Этнографическом музее проходит большая ярмарка
В эти субботу и воскресенье в Латвийском этнографическом музее проходит традиционная большая ярмарка.
В эти субботу и воскресенье в Латвийском этнографическом музее проходит традиционная большая ярмарка.
В этом году ярмарка проходит уже в 50-й раз. На ней свой товар предлагают более 530 ремесленников, производителей продуктов питания и косметики, издателей книг т.д. Присутствует и культурная программа.
Галерея: Ярмарка в Этнографическом музее
В частности, на мероприятии выступают музыканты из разных регионов страны, работают керамические мастерские, мастерские по плетению корзин и льна.
Как агентству LETA рассказали в Рижской думе, во время ярмарки разрешена парковка транспортных средств на обочине проезжей части Бривибас гатве, на участке и по направлению от моста через канал Юглас до Латвийского этнографического музея.
Кроме того, парковка транспортных средств разрешена на участке Бривибас гатве от автобусной остановки "Этнографический музей" - по направлению в центр - до моста через канал Юглас.
В частности, обеспечены дополнительные рейсы 1-го автобуса.
От конечной остановки на улице Абренес дополнительные рейсы автобуса 1-го маршрута в эти выходные отходят в 8:17 и 17:02, а в обратную сторону от остановки "Бергюциемс" - в 9:12 и 17:55.
Галерея: Ярмарка в этнографическом музее в 2019 году
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