Сб, 4.06.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии

Фото ⟩ Более 500 торговцев! В Этнографическом музее проходит большая ярмарка

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В эти субботу и воскресенье в Латвийском этнографическом музее проходит традиционная большая ярмарка.

В этом году ярмарка проходит уже в 50-й раз. На ней свой товар предлагают более 530 ремесленников, производителей продуктов питания и косметики, издателей книг т.д. Присутствует и культурная программа. 

Галерея: Ярмарка в Этнографическом музее

В частности, на мероприятии выступают музыканты из разных регионов страны, работают керамические мастерские, мастерские по плетению корзин и льна.

Как агентству LETA рассказали в Рижской думе, во время ярмарки разрешена парковка транспортных средств на обочине проезжей части Бривибас гатве, на участке и по направлению от моста через канал Юглас до Латвийского этнографического музея.

Кроме того, парковка транспортных средств разрешена на участке Бривибас гатве от автобусной остановки "Этнографический музей" - по направлению в центр - до моста через канал Юглас.

Во время ярмарки предприятие Rīgas satiksme обеспечивает и дополнительные рейсы общественного транспорта.

В частности, обеспечены дополнительные рейсы 1-го автобуса.

От конечной остановки на улице Абренес дополнительные рейсы автобуса 1-го маршрута в эти выходные отходят в 8:17 и 17:02, а в обратную сторону от остановки "Бергюциемс" - в 9:12 и 17:55.

Галерея: Ярмарка в этнографическом музее в 2019 году

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