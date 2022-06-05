Вс, 5.06.2022
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Алексей Навальный

Сейм в среду проведет внеочередное заседание. Что на повестке?

Здание Сейма ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сейм в среду, 8 июня, проведет внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопросы, которые не успел рассмотреть на нескольких последних заседаниях, сообщила председатель парламента Инара Мурниеце.

В настоящее время в Сейме до конца еще не рассмотрена повестка дня трех заседаний - 12 мая, 19 мая и 2 июня, в целом остались нерассмотренными девять вопросов.

В числе этих вопросов запрос фракции Союза зеленых и крестьян и других оппозиционных депутатов к министру образования и науки Аните Муйжниеце о том, как Министерство образования и науки решает вопросы реорганизации школьной сети и о ситуации с реорганизацией школ в Алуксненском крае.

Также планируется рассмотреть изменения в законах, нацеленные на улучшение регулирования профессионального и высшего образования, предложенные Национальным объединением поправки к закону о политических партиях, предусматривающие запрет для партий отрицать военные преступления, и ряд других вопросов.

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