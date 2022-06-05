Галкин провел концерты в поддержку Украины. Какой была реакция зрителей?

Фрагмент своего выступления Максим Галкин показал в Instagram. Там он поблагодарил своих поклонников и пожелал им самого главного - мира.
В российских СМИ все чаще ходят слухи о том, что в России Максима Галкина уже не ждут, семейного замка в его владении уже нет, а против пародиста готовится уголовное дело за его высказывания в поддержку Украины.
Напомним, после начала военных действий РФ на территории Украины Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми улетел в Израиль. Ходят слухи, что в ближайшее время он в Россию не вернется. Кроме того, в своем видеообращении артист признался, что лишился работы (в телепередаче "Сегодня вечером" ему нашли замену) и рекламных контрактов. Его концерты в РФ стали отменять, а потому он решил и отдохнуть, и поработать - выступить с концертной программой в Израиле.
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