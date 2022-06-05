Insider: из-за неудач в Украине Путин уволил еще пять генералов

Об увольнении Путиным генералов сообщила российская газета "Правда" со ссылкой на выдержку из указа, подтвержденную источником. Газета отмечает, что в указе упоминаются пять генералов - Василий Кукушкин, Александр Ласс, Андрей Липилин, Александр Удовенко и Юрий Инстранкин, а также полковник милиции Эмиль Мусин.

Все пять генералов занимали руководящие должности в армии в различных регионах. Их увольнение произошло через несколько недель после увольнения двух других генералов за плохую работу в Украине.

По данным разведки Великобритании, генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, был отстранен от должности за то, что не смог занять Харьков.

Между тем вице-адмирал Игорь Осипов, командовавший Черноморским флотом РФ, был уволен после того, как в апреле был потоплен крейсер "Москва".

Тем временем главного генерала России Александра Дворникова не видели уже несколько недель, что побудило некоторых американских чиновников предположить, что он также уже освобожден от службы.

По некоторым данным, за время украинской войны погибло не менее 25 российских генералов и командиров.

Помимо перестановок в российской военной элите, проблемы возникли и среди вовлеченных в конфликт рядовых офицеров. Более 100 членов путинской "частной армии" Росгвардия были уволены за отказ ехать в Украину, а сотни российских солдат дезертировали из армии.

По оценкам западных официальных лиц, во время вторжения погибли около 15 000 россиян, по мнению украинской стороны - 30 000.

К субботе, 5 июня, война в Украине продолжается уже 102 дня.