Латвийская клубника уже в продаже. Сколько стоит первая ягода?

Прогуливаясь по Рижскому центральному рынку, из всех стендов с клубникой нашли только два, где продавалась первая местная клубника. Однако на обоих стендах мы заметили, что цена за килограмм сильно отличается. Ягода стоит 9,99 евро на первом стенде и 15 евро на втором.

Мнения продавцов о ценах разнятся. Одна из продавщиц, которая торгует ягодой почти за 10 евро за кг, считает, что на цену влияет увеличение затрат на уход за садом и расходы на удобрения. Также в качестве примера она приводит рост цен на электроэнергию, который сказался и на итоговой сумме.

ФОТО: Из личного архива

"Если раньше для посева одного гектара требовалась тысяча евро, то в этом году нужно гораздо больше", - говорит продавец.

Она отмечает, что в этом году по сравнению с предыдущими годами цена на клубнику, которую она предлагает, самая низкая на рынке. Женщина утверждает, что в прошлом году цена первой клубники была 30 евро. Другой продавец, который продает клубнику по 15 евро за килограмм, сомневается, что цена первой местной клубники может быть меньше десяти евро.

Как мы сообщали в прошлом году, первая местная клубника появилась на Рижском центральном рынке уже в конце мая, но цена была неизменной - 15 евро, как и в 2018 году.

ФОТО: Из личного архива

Этот продавец также не видит связи между ростом цен на клубнику и инфляцией в стране, так как в предыдущие годы цены были схожими.

"Первая местная и неопрысканная клубника столько стоит. В прошлом году я приехала торговать, цена была такая же", - подчеркивает продавец.

Она рассказывает, что в день продает по десять килограммов ягоды. "Люди приходят ко мне и говорят, что такой нет больше нигде. Если бы они знали, что есть у меня, они бы не купили в другом месте", - говорит она.

Утром 2 июня заметили, что у женщины доступны лишь четыре килограмма клубники. Продавец также нам рассказала о процессе выращивания клубники, показав фотографии, как вся семья занимается сбором ягод.

Представитель рынка в Агенскалнсе отметил, что диапазон цен на латвийскую клубнику очень широк - от девяти до 20 евро за килограмм.

"Латвийской клубникой в данный момент торгуют три продавца. Один едет из Гробини. Его цена на клубнику - 20 евро за килограмм. Это самая дорогая. Есть также постоянный продавец, который клубнику выращивает в Кекаве. Он килограмм ягоды продает за девять евро. На данный момент довольно большую часть цены определяет стоимость топлива", - сказал представитель рынка.