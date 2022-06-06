Борису Джонсону хотят вынести вотум недоверия

С призывом объявить о недоверии премьер-министру выступили по меньшей мере 54 члена парламента от партии консерваторов.

Вотум недоверия хотят вынести из-за скандала с вечеринками, которые устраивали члены правительства и сам Джонсон в разгар жестких локдаунов и ограничений в 2020-2021 годах.

Сам Джонсон отказывается уходить в отставку. По мнению собеседников BBC, его противники вряд ли наберут необходимые 180 голосов для его отстранения.

Согласно заявлению офиса премьер-министра, Борис Джонсон приветствует возможность объясниться перед соратниками по партии.

В случае вынесения вотума недоверия Джонсон останется премьер-министром до момента избрания нового лидера партии. А в случае его победы голосование нельзя будет повторить ближайший год.