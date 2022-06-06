Муцениеце, Эминем и другие звезды, пожалевшие о тату в честь возлюбленных

Однако не все звезды, переделывали свои тату. К примеру, у Риты Дакоты и Влада Соколовского есть одинаковые татуировки - символ, похожий на песочные часы. Влюбленные набили их на руке. Несмотря на то, что пара рассталась, Рита решила не сводить тату: "Ааа, я не подумала про нее. Слушайте, да у нас общая дочь на всю жизнь, какие там татуировки. Нет, я не буду ничего сводить".