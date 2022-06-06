Суд арестовал шестого подозреваемого по делу о покушении на Владимира Соловьева

Мера пресечения действует до 3 августа.

Как сообщает "Медиазона", Мокий изначально фигурировал в деле о покушении на Соловьева, но не был задержан 25 апреля вместе с другими пятью подозреваемыми. Возможно, он был в бегах.

5 июня Telegram-канал Baza сообщал о задержании Мокия по делу о поджоге военкоматов в Подмосковье.

Уже сообщалось, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) в понедельник, 25 апреля, сообщила, что пресекла попытку покушения на российского пропагандиста Владимира Соловьева. По версии Следственного комитета России, шестеро задержанных по подозрению в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева намеревались взорвать его автомобиль.