Пн, 6.06.2022
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Сергей Гайдай, глава Луганской военной администрации .

Суд арестовал шестого подозреваемого по делу о покушении на Владимира Соловьева

Российский пропагандист Владимир Соловьев ФОТО: Alexey Smyshlyaev/Shutterstock

Басманный суд Москвы арестовал 29-летнего местного жителя Тимофея Мокия, подозреваемого в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, сообщает "Медуза" со ссылкой на ТАСС. 

Мера пресечения действует до 3 августа.

Как сообщает "Медиазона", Мокий изначально фигурировал в деле о покушении на Соловьева, но не был задержан 25 апреля вместе с другими пятью подозреваемыми. Возможно, он был в бегах.

5 июня Telegram-канал Baza сообщал о задержании Мокия по делу о поджоге военкоматов в Подмосковье.

Уже сообщалось, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ) в понедельник, 25 апреля, сообщила, что пресекла попытку покушения на российского пропагандиста Владимира Соловьева. По версии Следственного комитета России, шестеро задержанных по подозрению в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева намеревались взорвать его автомобиль.

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