Пн, 6.06.2022
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Полиция разыскивает пропавшую женщину с двумя малолетними детьми

Пропавшая Йоланта Мелгалве ФОТО: Valsts policija

Управление криминальной полиции Рижского региона разыскивает пропавшую без вести женщину с двумя малолетними детьми, сообщили в Государственной полиции.

Разыскивается Йоланта Мелгалве 1999 года рождения с ребенком в возрасте 1 года и 11 месяцев и младенцем в возрасте 2 месяцев.

Рост Мелгалве - 1,50 см, волосы - темные.

Полиция просит обратить внимание на фотографию женщины и всех, кому известно ее местонахождение, сообщить о нем по телефонам 67 086 785, 67 086 678 или 110.

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