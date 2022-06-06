Полиция разыскивает пропавшую женщину с двумя малолетними детьми

Разыскивается Йоланта Мелгалве 1999 года рождения с ребенком в возрасте 1 года и 11 месяцев и младенцем в возрасте 2 месяцев.

Рост Мелгалве - 1,50 см, волосы - темные.

Полиция просит обратить внимание на фотографию женщины и всех, кому известно ее местонахождение, сообщить о нем по телефонам 67 086 785, 67 086 678 или 110.