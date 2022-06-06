Украина: в Мариуполе может произойти вспышка холеры

"Мы наблюдаем, как город закрывается. Кроме того, начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать собственных военных, которые могут заболеть из-за эпидемии, и слово "холера" звучит внутри города, среди оккупационных властей и их кураторов”, - сказал представитель украинских властей.

Андрющенко добавил, что гуманитарная ситуация там становится все хуже: питьевую воду жители Мариуполя получают раз в два дня, есть проблемы с продовольствием. Из-за отсутствия водоснабжения в городе есть опасность вспышки инфекционных заболеваний.

Российская сторона не комментировала сообщения об опасности вспышки холеры или других заболеваний в городе.

Напомним, что холера - острая диарейная инфекция, которая возникает при попадании в организм зараженных пищевых продуктов или воды. При отсутствии лечения в течение нескольких часов она может привести к смерти. В мире ежегодно фиксируется от 1,3 до 4 млн случаев заболевания холерой и 21 000 - 143 000 случаев смерти от нее.