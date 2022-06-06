СМИ: Россия и Турция предварительно договорились о перевозке зерна, Украина не согласна

Как пишет Bloomberg, президент Турции Реджеп Эрдоган предложил помочь с разминированием морского побережья около Одессы и с сопровождением украинских судов с зерном. Однако Украина опасается, что без защиты Одесса может оказаться уязвимой для нападения со стороны России.

Турция надеется, что поддержка инициативы в ООН развеет эти опасения.

Ожидается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Анкару в среду, 8 июня, чтобы обсудить этот план.

Лавров подтвердил, что будет обсуждать этот вопрос. "Специалисты уже выезжают сегодня в Турцию, завтра туда направляется моя делегация, - сказал глава МИД России. - И надеюсь, что мы там сможем не то, что поставить окончательную точку, это все-таки предстоит сделать нашим руководителям, но сможем подробнейшим образом проработать те варианты, о которых говорил президент [Путин]"

Неясно, пришлет ли Украина своего представителя.

"Россия пытается обвинить Украину в нарушении поставок", - заявил Bloomberg заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. "Однако факт остается фактом: продовольственный кризис был искусственно вызван Россией и только Россией".

Из-за продолжающихся военных действий украинское продовольствие, главным образом зерно, не попадает на мировые рынки, что грозит голодом нескольким регионам, которые от него зависят.

Москва отрицает обвинения в экспорте продовольствия и призывает к ослаблению европейских и американских санкций в отношении экспорта продовольствия и удобрений из Москвы.

По данным Bloomberg, согласованный Россией и Турцией план предполагает разминирование моря около Одессы и предоставление гарантий безопасного прохода кораблей их Черного моря под эгидой ООН. При этом, согласно источникам агентства,

Украина не принимает прямого участия в переговорах.

Агентство также утверждает, что Россия требует предоставить ей возможность инспектировать торговые судна на предмет наличия на них оружия – и с этим условием не соглашается Украина.