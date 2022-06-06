Депутат Сейма Адамович лишился мандата

Депутата наказали за махинации с компенсацией съемной квартиры и оплатой топлива. В августе 2021 года Суд Видземского предместья города Риги оштрафовал Адамовича на 6000 евро за мошенническую компенсацию за проезд и аренду жилья. Суд также применил запрет на занятие должности депутата Сейма сроком на один год и один месяц.

Адамович обжаловал приговор, но решение суда осталось без изменений.

LETA уже сообщало, что политик не согласился с обвинением, заявив, что он не совершал мошеннических действий.

Осенью 2020 года Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) потребовало привлечь депутата к уголовной ответственности по трем статьям Уголовного кодекса - за мошенничество, злоупотребление служебным положением и служебный подлог.

Прокурор Андо Скалбе при изучении материалов дела предъявил обвинение в мошенничестве и подделке документов.

Согласно обвинению, депутата обвинили в мошеннической компенсации транспортных расходов в размере 83 евро. Кроме того, лицу было предъявлено обвинение в компенсации арендной платы за семь месяцев или 3150 евро в мошенничестве.

Сейм выдал Адамовича 8 октября 2020 года.

Адвокат депутата Иева Гаранча ранее высказала агентству LETA мнение, что в случае с Адамовичами речь идет о трактовках нормативно-правовой базы.

"Депутат имеет право на компенсацию за жилплощадь, но ни в одном регламенте не сказано, сколько времени чиновник должен находиться в жилом помещении. Вопрос в том, как часто и как долго депутат должен находиться в квартире, за которую он получает компенсацию", - сказала адвокат.

Что касается транспортных расходов, то есть два чека, по которым у KNAB есть претензии. Однако депутат обнаружил, что в одном случае допустил ошибку, поэтому чек был аннулирован, а компенсацию он возместил государству. Во втором случае депутат и защита не отрицают заправку на автомобиле, который не принадлежит Адамовичу, но Адамович выезжал на работу на этом автомобиле, поэтому правонарушения не совершал, но в данном случае возместил государству бюджета, пояснил юрист. Депутат заправил не принадлежащую ему машину, так как на его личном транспортном средстве в это время возникли технические неполадки.