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Quest Pistols вновь выступят в Риге: "Белая стрекоза любви", "Я устал" и другие хиты

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Quest Pistols вновь выступят в Риге: "Белая стрекоза любви", "Я устал" и другие хиты
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Quests Pistols
Quests Pistols Фото: Пресс-фото

24 марта в рижском клубе First украинская группа Quest Pistols даст благотворительный концерт в рамках своего большого европейского тура.

Quest Pistols - это одна из самых ярких и эпатажных украинских поп-групп. Они известны такими работами, как "Ты так красива", "Белая стрекоза любви", "Я твой наркотик", и многими другими.

Спустя много лет участники оригинального состава группы Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк вновь соберутся вместе для большого тура по странам Европы.

Группа берет свое начало из танцевального балета Quest, трое участников которого решили выступить в новом для себя амплуа поп-звезд, записав кавер под названием "Я устал". Их первое выступление, которое состоялось 1 апреля 2007 года, было хорошо воспринято публикой, сделав Quest Pistols знаменитыми.

Quests Pistols
Quests Pistols Фото: Пресс-фото

Еще одним громким заявлением от Quest Pistols стал кавер на песню "Белая стрекоза любви". Клип на этот трек вышел весной 2009 года и стал хитом на YouTube. Более того, песню крутили практически на каждой радиостанции, а клип показывался на многих музыкальных телеканалах.

Сейчас группа Quest Pistols ведет активную концертную деятельность и регулярно радует поклонников новыми песнями и клипами.

Больше информации о мероприятии - на официальном сайте ночного клуба www.firstclub.lv.

Видео: Quest Pistols - "Белая стрекоза любви"

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