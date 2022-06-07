24 марта в рижском клубе First украинская группа Quest Pistols даст благотворительный концерт в рамках своего большого европейского тура.
Quest Pistols вновь выступят в Риге: "Белая стрекоза любви", "Я устал" и другие хиты
Quest Pistols - это одна из самых ярких и эпатажных украинских поп-групп. Они известны такими работами, как "Ты так красива", "Белая стрекоза любви", "Я твой наркотик", и многими другими.
Спустя много лет участники оригинального состава группы Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк вновь соберутся вместе для большого тура по странам Европы.
Группа берет свое начало из танцевального балета Quest, трое участников которого решили выступить в новом для себя амплуа поп-звезд, записав кавер под названием "Я устал". Их первое выступление, которое состоялось 1 апреля 2007 года, было хорошо воспринято публикой, сделав Quest Pistols знаменитыми.
Еще одним громким заявлением от Quest Pistols стал кавер на песню "Белая стрекоза любви". Клип на этот трек вышел весной 2009 года и стал хитом на YouTube. Более того, песню крутили практически на каждой радиостанции, а клип показывался на многих музыкальных телеканалах.
Сейчас группа Quest Pistols ведет активную концертную деятельность и регулярно радует поклонников новыми песнями и клипами.
Больше информации о мероприятии - на официальном сайте ночного клуба www.firstclub.lv.
Видео: Quest Pistols - "Белая стрекоза любви"
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