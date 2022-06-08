Cестра Эмбер Херд выступила против решения суда

Она заявила, что будет поддерживать Эмбер до конца, и подчеркнула, что они добьются правды, пишет The Voice.

"Я все еще поддерживаю тебя, сестра. Вчера, сегодня и завтра я буду гордиться тобой за то, что ты постояла за себя и дала показания. Я горжусь тобой за то, что ты - голос стольких людей, которые не могут говорить о том, что происходит у них дома", - написала Энрикес.

Она разместила хештег #istandwithamberheard.

Уитни Энрикес добавила, что они ожидали, что борьба будет сложной, и были готовы к проигрышу.

"Для меня огромная честь дать показания от твоего имени. Мне очень жаль, что присяжные вынесли решение не в твою пользу. Я знаю правду, знаю, как было на самом деле. Правда обязательно будет на нашей стороне!" - подытожила сестра Херд.

Присяжные сочли, что Эмбер Херд начала говорить о домашнем насилии, чтобы опорочить бывшего мужа. 1 июня голливудский актер Джонни Депп выиграл судебный процесс против своей бывшей жены, актрисы Эмбер Херд. Присяжные решили, что она должна выплатить экс-супругу около 10 миллионов долларов США.