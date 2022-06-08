Фото ⟩ Тихановская: У меня не хватает слов, чтобы выразить благодарность Латвии и Риге

В ходе встречи Стакис и Тихановская подчеркнули необходимость развития культурного обмена между проживающими в Латвии белорусами и латышами, а также желание Беларуси перенять опыт Риги и Латвии в сфере государственного управления, чтобы подготовить новое поколение белорусских политиков и государственных служащих, готовых управлять демократической Беларусью.

"Без свободной Украины не может быть свободной Беларуси. Это понимает и преступный правящий в Беларуси режим, который в ответ на требования России втянул свою страну в кровавую войну. Но я убежден, что большинство белорусов его не поддерживает. Если бы они поддерживали этот режим, ему не пришлось бы подделывать Беларуси выборов и жестко подавлять протесты защитников демократической Белоруссии", - заявил после встречи Стакис.

Он заверил Тихановскую в том, что Рига хотела бы возобновить сотрудничество с белорусскими городами.

Ринкевич: белорусское общество может рассчитывать на поддержку Латвии в борьбе за демократические свободы

Белорусское общество может рассчитывать на долгосрочную поддержку Латвии в борьбе за демократические свободы, подчеркнул министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич во время встречи с лидером демократических сил Беларуси Светланой Тихановской.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД), министр подчеркнул, что требования об освобождении всех политзаключенных и проведении новых выборов в присутствии международных наблюдателей остаются без изменений. Если не будет видимых улучшений в области прав человека, Латвия продолжит поддержку санкций.

Министр пообещал продолжить поддержку, которую Латвия оказывает представителям белорусского гражданского общества с августа 2020 года. Министр также подчеркнул, что представителям демократических сил Белоруссии важно иметь общее понимание и работать над реформами, необходимыми в стране.

Обсуждая ситуацию в регионе, Ринкевич подтвердил, что Латвия четко понимает - войну России на Украине поддерживает режим Лукашенко, а не народ Беларуси. Тихановская, со своей стороны, поблагодарила Латвию за помощь белорусскому обществу и объяснила свою позицию по вопросу соблюдения основных демократических прав белорусского народа.

Мурниеце: Латвия поддерживает борьбу белорусского народа за свободу и демократию

Латвия и впредь будет поддерживать белорусов в борьбе за право жить в свободной стране, пользуясь благами демократии и соблюдения прав человека, заявила сегодня спикер Сейма Инара Мурниеце на встрече с лидером белорусского демократического движения Светланой Тихановской.

Спикер Сейма подчеркнула, что стойкость белорусского народа в условиях диктатуры и давления заслуживает глубочайшего уважения и восхищения.

Латвийский парламент внимательно следит за развитием событий в Беларуси, осуждая нарушения прав человека и выражая поддержку демократической оппозиции, отметила Мурниеце. Нашу солидарность подтверждает и созданная в Сейме группа депутатов в поддержку демократической Беларуси, в которую вступила уже пятая часть парламентариев, подчеркнула Мурниеце.

Тихановская поблагодарила Латвию за оказанную практическую поддержку белорусам, нашедшим убежище в нашей стране. Она призвала и в дальнейшем придерживаться политики непризнания власти Лукашенко и усилить санкции для ослабления режима.

С августа 2020 года Латвия активно поддерживает белорусское гражданское общество и будет продолжать это делать, подтвердила спикер Сейма. Латвия уделяет особое внимание поддержке независимых СМИ в регионе, так как наличие надежной и проверенной информации имеет решающее значение в то время, когда контролируемые государством СМИ в Беларуси и России распространяют дезинформацию и пропаганду.

Латвия с помощью стипендий поддерживает белорусских студентов и преподавателей для работы в Латвии. Также созданы механизмы поддержки для перевода белорусских компаний в нашу страну, отметила Мурниеце.

По словам председателя Сейма, развитие событий на Украине повлияет на ситуацию во всем регионе, а также на будущее Беларуси. Столь же важна поддержка белорусским народом Украины в борьбе с российской агрессией, добавила Мурниеце.

Сегодня в беседе с Тихановской приняли участие и другие депутаты парламента: председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс, президент Балтийской ассамблеи Янис Вуцанс и заместитель председателя парламентской комиссии по европейским делам Улдис Будрикис.