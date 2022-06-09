🌶️ Острый перец с прошутто, фаршированный сыром

Перец халапеньо, фаршированный сливочным сыром и завернутый в прошутто (или хамон), имеет поистине божественный вкус. Сочетание насыщенного сливочного сыра и прошутто, поджаренного на гриле, идеально уравновешивает остроту перца. Закуска идеально подойдет к холодному пиву!
Например, острый перец с прошутто, фаршированный сыром, зажаренный на гриле, идеально сочетается с холодным пивом Heineken.
Во время приготовления этой закуски в шоу "Знаменитости на углях" солисты юмористического рэп-дуэта Bermudu Divstūrisрассказали ведущей Раисе Смирновой, что остались довольны своим выступлением на конкурсе Supernova, и поблагодарили всех, кто за них голосовал.
Ингредиенты:
• 6 крупных перцев халапеньо;
• 6 полосок прошутто (или хамона);
• 120 г сливочного сыра.
Перец необходимо разрезать вдоль пополам, не удаляя плодоножку, и почистить от семян. Наполнить каждую половинку перца сливочным сыром и соединить, а после обернуть хамоном.
Обжарить на гриле со всех сторон, пока прошутто не станет нежным и хрустящим.