🌶️ Острый перец с прошутто, фаршированный сыром

Например, острый перец с прошутто, фаршированный сыром, зажаренный на гриле, идеально сочетается с холодным пивом Heineken.

Во время приготовления этой закуски в шоу "Знаменитости на углях" солисты юмористического рэп-дуэта Bermudu Divstūris рассказали ведущей Раисе Смирновой, что остались довольны своим выступлением на конкурсе Supernova, и поблагодарили всех, кто за них голосовал.

Ингредиенты: • 6 крупных перцев халапеньо; • 6 полосок прошутто (или хамона); • 120 г сливочного сыра.

Хамон (прошутто) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сливочный сыр ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Перец ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Перец необходимо разрезать вдоль пополам, не удаляя плодоножку, и почистить от семян. Наполнить каждую половинку перца сливочным сыром и соединить, а после обернуть хамоном.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Фаршированный перец ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Обжарить на гриле со всех сторон, пока прошутто не станет нежным и хрустящим.

Перец на гриле ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Bermudu Divstūris в шоу "Знаменитости на углях"