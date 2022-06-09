Чт, 9.06.2022
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🌶️ Острый перец с прошутто, фаршированный сыром

🌶️ Острый перец с прошутто, фаршированный сыром ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Перец халапеньо, фаршированный сливочным сыром и завернутый в прошутто (или хамон), имеет поистине божественный вкус. Сочетание насыщенного сливочного сыра и прошутто, поджаренного на гриле, идеально уравновешивает остроту перца. Закуска идеально подойдет к холодному пиву!

Например, острый перец с прошутто, фаршированный сыром, зажаренный на гриле, идеально сочетается с холодным пивом Heineken.

Во время приготовления этой закуски в шоу "Знаменитости на углях" солисты юмористического рэп-дуэта Bermudu Divstūris рассказали ведущей Раисе Смирновой, что остались довольны своим выступлением на конкурсе Supernova, и поблагодарили всех, кто за них голосовал.

Ингредиенты:

• 6 крупных перцев халапеньо;

• 6 полосок прошутто (или хамона);

• 120 г сливочного сыра.

Хамон (прошутто) ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
Сливочный сыр ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
Перец ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Перец необходимо разрезать вдоль пополам, не удаляя плодоножку, и почистить от семян. Наполнить каждую половинку перца сливочным сыром и соединить, а после обернуть хамоном.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET
Фаршированный перец ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Обжарить на гриле со всех сторон, пока прошутто не станет нежным и хрустящим. 

Закуска к пиву готова! Приятного аппетита!

Перец на гриле ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Bermudu Divstūris в шоу "Знаменитости на углях"

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