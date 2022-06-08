Арестовано имущество задержанных по делу об убийстве Бункуса бизнесменов

По информации сайта Firmas.lv, решением управления уголовного расследования Главного управления криминальной полиции от 30 мая наложен арест на имущество Ульмана - 1 235 746 долей капитала Mono стоимостью 8 650 222 евро.

В этот же день полиция приняла решение об аресте имущества Бабенко - 2 428 348 долей Gruodis стоимостью 2 428 348 евро.

В обоих случаях полиция приняла такое решение, чтобы обеспечить взыскание процессуальных издержек, возмещение ущерба, причиненного потерпевшему, а также возможную конфискацию имущества в качестве дополнительной меры наказания.

По данным Firmas.lv, Ульману принадлежат доли многих компаний. С 2015 по 2017 год он был совладельцем Mego. В настоящее время 60% долей Mego принадлежат Gruodis, единственным владельцем которого является Бабенко.

Владельцами Mono являются Ульман (49,43%), гражданин США Александр Плоткин (32,67%) и Биомин Каем (17,9%). Компания Mono является единственным владельцем LPB Bank, который в конце 2021 года был 11-м по размеру активов. В 2021 году аудированная прибыль LPB Bank составила 5,507 млн евро.

В финансовом году, который длился с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года, оборот Mono составил 1,657 млн евро, что в 4,1 раза меньше, чем годом ранее, а убытки - 260 347 евро, в то время как годом ранее предприятие работало с прибылью в размере 8,968 млн евро. Данные компании за последний финансовый год пока не опубликованы.

Администратор неплатежеспособности Бункус был застрелен в своей машине четыре года назад. Быстро возникло несколько версий убийства, связанных с его профессиональной деятельностью. Неплатежеспособность оптовой компании Rego Trade была среди громких процессов ликвидации банка.

Администратор Бункус активно пытался взыскать деньги с бывших членов правления Rego Trade, в том числе с владельца оптовой компании напитков Mono и косвенного акционера LPB Bank Ульмана.

Как ранее сообщала передача De Facto, в 2016 году Бункус обратился в полицию по поводу угроз в его адрес. Недалеко от того места, где он был убит два года спустя, люди, проезжавшие мимо машины Бункуса, направили оружие на его мотоцикл. В качестве заказчика этих угроз Бункус упомянул предпринимателя Ульмана. Полиция в то время начала расследование, но дело было закрыто в связи с истечением срока давности.

В конце мая Ульмана доставили в суд, чтобы задержать по делу об убийстве Бункуса. Полиция неожиданно объявила во вторник, 24 мая, что они установили практически всю цепочку причастных к этому лиц. Несколько человек были задержаны, в том числе исполнитель и заказчик. В полиции эти задержания подробнее не комментируют.

Ульман и Бабенко обжаловали решение суда о применении ареста.