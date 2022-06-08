Россия сделала первый шаг к возможной отмене моратория на смертную казнь

Это означает, что жители России больше не смогут обращаться в ЕСПЧ в случае, если государство нарушит европейские права человека и права, закрепленные в Хартии основных свобод.

Согласно положениям законов, в России не будут будут исполняться вердикты ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, так как 16 марта Россию исключили из Совета Европы и ЕСПЧ заявил, что прекращает рассматривать иски против страны.

Законопроекты были признаны почти единогласно - против проголосовал всего один депутат из коммунистической партии. Чтобы законы вступили в силу, их должен подписать президент России Владимир Путин.

Напомним, что, например, в феврале 2021 года ЕСПЧ потребовал немедленного освобождения оппозиционного политика Алексея Навального, на что Минюст РФ заявил, что это требование заведомо невыполнимо.

Европейский суд по правам человека был создан в 1959 году, его юрисдикция распространяется на все государства-члены Совета Европы, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Россия попала под юрисдикцию ЕСПЧ в мае 1998 года (она вступила в Совет Европы двумя годами ранее).

Отказ России от исполнения решений ЕСПЧ позволит восстановить в стране смертную казнь, о чем уже заговорили отдельные российские политики.