В прокуратуру передано дело о присвоении 1,4 млн евро администраторами неплатежеспособности

По информации агентства LETA, одним из них является Алдон Врублевскис, 1957 года рождения. Сертификат администратора неплатежеспособности у него был с февраля 2016 года до лета 2018 года.

На вопрос о возбуждении уголовного дела Врублевскис ответил агентству LETA, что не может ничего комментировать.

С 2004 по 2020 год Врублевскис был председателем Латвийского Олимпийского комитета (ЛОК).

По информации Firmas.lv, Врублевскис в настоящее время работает в организации "Рижский олимпийский центр Kleisti" и в фонде Sporta Apgāda fonds.

В ходе досудебного расследования правоохранительные органы установили, что администратор неплатежеспособности 1957 года рождения и его уполномоченный 1977 года рождения в период с июня 2009 года по июль 2018 года недобросовестно провели процесс неплатежеспособности, присвоив 1 438 785 евро.

По данным Firmas.lv, в те годы Врублевскис был администратором в двух компаниях - Pilsētmāju institūts Urban Art un Restorāns Livonija, однако время работы Врублевскиса не совпадает с тем, которое указано в сообщении полиции. Обе компании были ликвидированы в 2019 году.

27 мая управление по борьбе с экономическими преступлениями завершило расследование уголовного процесса и отправило его в прокуратуру.

К обоим подозреваемым применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы, а имущество арестовано.