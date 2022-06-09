Тихановская: Беларусь фактически оккупирована, Лукашенко выполняет желания Путина

Она напомнила, что Латвия стала второй страной после Литвы, которая ввела санкции против режима авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко. Тихановская подчеркнула, что помощь латышей белорусы никогда не забудут. Она поблагодарила народ Латвии за солидарность с Беларусью и Украиной.

"Мы не забудем пикеты солидарности, бело-красно-белые флаги на окнах. Украина тоже не забудет вашу помощь. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну и помочь жертвам войны", - сказала лидер белорусского демократического движения.

Она отметила, что Латвия и Беларусь не просто соседи. Страны объединены общей историей. В условиях лукашенковского террора белорусские СМИ и неправительственные организации находят убежище в Латвии.

Тихановская подчеркнула, что обе страны пережили темные времена - Российская империя, советская оккупация, убийства интеллигенции и массовые депортации. Она указала, что в отличие от латвийцев, которые на свободе уже 32 года, свобода в Беларуси была относительно недолгой. Закрываются издательства книг на белорусском языке, происходят аресты предпринимателей, торгующих товарами с белорусской символикой. Людей, отстаивающих демократические принципы, наказывают, рассказала Тихановская. Закон предусматривает смертную казнь за любой протест, и цель его - вселить страх в людей.

По словам Тихановской, Евросоюз ввел санкции десять месяцев спустя, что было слишком поздно и позволило режиму переориентироваться. По ее словам,

если бы Лукашенко остановили, Беларусь не стала бы ареной для нападения президента России Владимира Путина в Украину.

"Если бы мы победили, пригороды Киева не лежали бы в руинах, российская армия не грабила бы Чернобыльскую АЭС, и тысячи людей в Буче и Бородянке были бы живы. Каждая пятая российская ракета, стрелявшая по Украине, выпускалась с территории Беларуси. Теперь обстрелы закончились, но это только вопрос времени", - заявила она.

По словам Тихановской, в настоящее время Беларусь де-факто оккупирована. Лукашенко выполняет желания не белорусов, а Путина, который помогает ему оставаться у власти. Лукашенко поддерживает войну и должен нести за это ответственность. По словам Тихановской, 86% белорусов против войны в Украине.

Тихановская высказалась за возможность выдачи белорусам виз и видов на жительство в Латвии. По ее словам, это помогло бы политическим беженцам и белорусской молодежи.

Она также попросила увеличить количество стипендиатов, программ для белорусских ученых, журналистов и деятелей культуры, поддержать переехавшие в Латвию предприятия.

Напомним, 8 июня в Ригу с двухдневным визитом прибыла лидер белорусского демократического движения Светлана Тихановская.