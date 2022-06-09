Левитс встретился с Тихановской: Латвия за будущее Беларуси в Европе

Как сообщила специалист по связям с общественностью медиацентра канцелярии президента Элина Креса, сегодня в Рижском замке Левитс встретился с лидером белорусских демократических сил Светланой Тихановской.

"Белоруссия - часть будущей Европы. Мы должны продолжать поддерживать белорусское гражданское общество и поощрять консолидацию белорусской эмиграции за пределами Белоруссии, чтобы она могла стать опорой борьбы с режимом", - сказал он.

Со своей стороны Тихановская подчеркнула, что Латвия является другом белорусского народа. Левитс подтвердил, что Латвия продолжит свою политику поддержки и будет бороться вместе с белорусской оппозицией за демократию по всей Европе, в том числе в Белоруссии.

По мнению Левитса, Евросоюз должен продолжать и усиливать санкции против режима Александра Лукашенко, который вместе с Россией ведет на Украине преступную войну. Латвия также осуждает жестокое преследование оппозиции в Белоруссии.

Президент и Тихановская обсудили борьбу белорусской оппозиции против режима Лукашенко в Белоруссии, а также процесс объединения белорусского гражданского общества во всем мире.

Левитс отметил опыт Латвии в годы советской оккупации, когда диаспора во всем мире проводила политику непризнания латвийской оккупации и координировала усилия в Объединении свободных латышей мира.