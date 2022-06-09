Комиссия Сейма определила, что находящийся в Пардаугаве памятник Рижскому самоуправлению придется снести до 15 ноября. Чтобы помочь самоуправлению демонтировать памятник, жители также участвовали в сборе пожертвований. Если не известно, сколько средств необходимо для сноса памятника, что произойдет с деньгами, пожертвованными жителями? Это попытался выяснить портал Apollo.

Как потратят пожертвованные средства?

Связавшись с президентом общества "Клуб декларации 4 мая" Велтой Чеботаренок, было выяснено, будут ли все средства использованы для демонтажа памятника. "Ziedot.lv является наиболее компетентной и честной организацией. Мы, как клуб, очень доверяем Руте Диманте как личности.

Если понадобится, деньги пойдут прямо на демонтаж памятника. Деньги могут пойти на любую цель, связанную с ликвидацией этого памятника.

Если деньги понадобятся кому-то другому, но на похожую цель, конечно, все это можно обговорить. Но пока ничего не изменилось и деньги используются только для этой цели", – сказала Чеботаренок.

Поскольку Сейму еще нужно принять решения в связи с закупками для сноса памятника, важно понять, каким является сотрудничество Ziedot.lv, "Клуба декларации 4 мая" и Рижской думы на данный момент.

Чеботаренок отмечает, что у нее не было официальных разговоров с Рижской думой, но отмечает, что прошли неформальные разговоры. Представитель подчеркивает, что несколько бюро архитекторов, юристов и инженеров выразили желание помочь бесплатно.

"Дело не в деньгах, а о том, что люди готовы делать, чтобы быстрее все кончилось", - говорит она.

Что будет в ситуации, если бы денег было пожертвовано больше, чем нужно, или наоборот? Деньги так или иначе будут использованы для этой цели. "Дешевле 100 000 евро это точно не будет, потому что это огромный объект. Должно быть, нужны очень большие деньги".

Рижская дума рассказала Apollo, что пожертвованные средства будут направлены как на демонтаж, так и на благоустройство территории после демонтажа. О принятии средств еще предстоит решить на заседании Рижской думы. Создана рабочая группа под руководством исполнительного директора города Яниса Ланге для оценки затрат и вида демонтажа.

"Самоуправление контактирует с вовлеченными в процесс структурами и организациями. Затраты на демонтаж объекта в настоящее время неизвестны, они станут ясными после принятия решения о способе сноса памятника, а также будут избраны исполнители работ. В самоуправлении проходит активная работа в связи с решением этих вопросов", - сообщает представитель управления коммуникации Рижской думы Эдите Матусевича.

В Ziedot.lv также подтвердили, что связались с Рижской думой по этому вопросу. "Средства не будут перечислены ни в Рижскую думу, ни в Государственную казну. Мы софинансируем снос памятника. Изначально средства собирались на вывоз строительного мусора, но предполагаю, что столько строительного мусора не понадобится. Но деньги будут также вложены и в эту цель", - говорит руководитель благотворительного портала Рута Диманта.

Она отметила, что обществу будет предоставлен отчет о расходах, в которые вложены средства общества.

На снос памятника пожертвовано много

11 мая этого года на портале Ziedot.lv был начат сбор средств, чтобы снести памятник в Пардаугаве. Патроном инициативы является "Клуб декларации 4 мая", который выступает за снос "оккупационного столба".

В инициативе указано, что памятник на площади Победы является символом, напоминающим о репрессиях, утраченных жизнях и оккупации государства.

"Мы не можем смотреть на агрессию, мы не можем допустить ее в своем доме, в столице Латвии.

В то время, когда Украина борется за независимость своей страны и отражает жестокое вторжение России, никакие провокации и разжигание ненависти в Латвии неприемлемо ", - указано в описании.

На 9 июня собрано 267 823 евро.

Расчеты разные

25 мая рижский вице-мэр Вилнис Кирсис сообщил, что демонтаж памятника в парке Победы может стоить до нескольких миллионов евро.

Он рассказал, что уже разработан проект демонтажа памятника, опрашиваются строительные подрядчики, которые могли бы осуществить демонтаж памятника. Параллельно ожидаются внесенные Сеймом изменения в закон, который упрощает процедуру уборки объекта.

Фото: памятник Победы перед 9 мая

Кирсис пообещал, что самоуправление не будет задерживаться с демонтажом, но есть и сложности, потому что объект является "гигантским куском бетона, который не может быть опрокинут молотом в один день".

Трудности может доставить и необходимая техника, потому что объект большой, и, возможно, ее придется искать за границей. Текущий план предусматривает демонтаж всего комплекса памятника, причем существует несколько вариантов, куда впоследствии доставлять демонтированные составные части памятника.

Рижский вице-мэр признал, что 264 000 евро, которые для демонтажа памятника пожертвовали население, имеют большое значение, но сейчас трудно определить, сколько стоит демонтаж памятника. По оценкам, это может сумма от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро.