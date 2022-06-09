Пт, 10.06.2022
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Радвила Моркунайте-Микуленене, деуптат Сейма Литвы

Борданс хочет изъять недвижимость России в Латвии, например, Дом Москвы

Министр юстиции Янис Борданс ФОТО: Twitter/Bordans

Министр юстиции Янис Борданс приказал разработать законопроект, который установит порядок отчуждения имущества Российской Федерации в Латвии. Об этом сам министр написал в своем Twitter.

Сегодня, после дискуссий министров юстиции стран ЕС о военных преступлениях, нарушений прав человека и геноцида, совершенного Россией, я дал задание экспертам Министерства юстиции до 17 июня, то есть годовщины вхождения российских оккупантов в Ригу, разработать специальный закон об отчуждении имущества.

Далее Борданс уточняет, что речь идет о недвижимости, которая принадлежит России и Беларуси, в частности: Дом Москвы и санатории "Янтарный берег" и "Белоруссия".

Министр заявил, что после отчуждения в этих местах возможно расселение беженцев, восстановление пострадавших и размещение информационных центров.

Борданс заявил, что Россия и Беларусь уже признаны виновными в военных преступлениях и геноциде, а отдельный закон нужен для того, чтобы учесть все нюансы законодательства.

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