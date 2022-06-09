Борданс хочет изъять недвижимость России в Латвии, например, Дом Москвы

Сегодня, после дискуссий министров юстиции стран ЕС о военных преступлениях, нарушений прав человека и геноцида, совершенного Россией, я дал задание экспертам Министерства юстиции до 17 июня, то есть годовщины вхождения российских оккупантов в Ригу, разработать специальный закон об отчуждении имущества.
Далее Борданс уточняет, что речь идет о недвижимости, которая принадлежит России и Беларуси, в частности: Дом Москвы и санатории "Янтарный берег" и "Белоруссия".
Министр заявил, что после отчуждения в этих местах возможно расселение беженцев, восстановление пострадавших и размещение информационных центров.
Борданс заявил, что Россия и Беларусь уже признаны виновными в военных преступлениях и геноциде, а отдельный закон нужен для того, чтобы учесть все нюансы законодательства.
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