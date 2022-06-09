Борданс хочет изъять недвижимость России в Латвии, например, Дом Москвы

Šodien pēc ES tieslietu ministru diskusijām par Krievijas paveiktajiem kara noziegumiem, cilvēktiesību pārkāpumiem un genocīdu esmu uzdevis TM ekspertiem līdz 17.jūnijam,proti, līdz Krievijas okupantu ienākšanas Rīgā gadadienai, izstrādāt speciālu likumu par īpašumu atsavināšanu. pic.twitter.com/nQR1cimgup — Jānis Bordāns (@Bordans) June 9, 2022

Сегодня, после дискуссий министров юстиции стран ЕС о военных преступлениях, нарушений прав человека и геноцида, совершенного Россией, я дал задание экспертам Министерства юстиции до 17 июня, то есть годовщины вхождения российских оккупантов в Ригу, разработать специальный закон об отчуждении имущества.

Далее Борданс уточняет, что речь идет о недвижимости, которая принадлежит России и Беларуси, в частности: Дом Москвы и санатории "Янтарный берег" и "Белоруссия".

Министр заявил, что после отчуждения в этих местах возможно расселение беженцев, восстановление пострадавших и размещение информационных центров.

Борданс заявил, что Россия и Беларусь уже признаны виновными в военных преступлениях и геноциде, а отдельный закон нужен для того, чтобы учесть все нюансы законодательства.