Неграждане проиграли в ЕСПЧ по делу о начислении пенсии по старости за работу за пределами Латвии

Требование в суд подали четверо неграждан Латвии и одна гражданка России, которая на момент подачи жалобы в 2011 годы была негражданином. Большая палата ЕСПЧ в решении по делу "Савицкис и другие против Латвии" пришла к выводу, что не были нарушены права заявителей, гарантированные в Конвенции по защите прав человека и основных свобод.

Заявители утверждали, что к нарушению их прав привел факт, что Государственная служба социального страхования (VSAA), подсчитывая размер пенсии по старости, согласно закону о государственных пенсиях, не добавила к стажу накопленные ими периоды работы и приравненные к ним периоды времени за пределами Латвии. Таким образом, по мнению заявителей, по отношению к ним необоснованно было направлено отличное по сравнению с гражданами Латвии отношение.

В свою очередь правительство указало суду, что

у Латвии согласно международным обязательствам нет обязанности выплачивать лицам пенсии по старости за трудоустройство или приравненные к нему периоды, которые во время оккупации СССР были накоплены за пределами Латвии, так как Латвия не является правопреемницей СССР.

Жалобу подали четверо граждан Латвии, один из которых уже умер, и одна гражданка России, которая в момент подачи жалобы еще была негражданкой Латвии. Все они родились в разных республиках СССР и прибыли в Латвию во время советской оккупации в различные периоды своей жизни.

До прибытия в Латвию они были трудоустроены и несли обязательную военную службы в других бывших советских республиках. В связи с этим после восстановления независимости Латвии они получили статус негражданина и продолжили жить и работать в Латвии.

Закон о государственных пенсиях вступил в силу в 1996 году, и в соответствии с пунктом 1 его переходных правил, для неграждан Латвии периоды работы или сопоставимые с ними периоды, за которые Латвия будет выплачивать пенсию по старости, не включают периоды работы или сопоставимые с ними периоды, накопленные за пределами территории Латвии во время советской оккупации.

Это относится к ко всем пяти заявителям, которым Латвии не подсчитала пенсию за те годы, когда они работали или несли обязательную службу за пределами территории Латвии. Это решение VSAA подавшие жалобу оспорили, но их жалобы были отклонены.

Решение Большой палаты ЕСПЧ окончательное и обжалованию не подлежит.