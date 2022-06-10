Сб, 11.06.2022
Жена мне сказала - уезжай. Лучше в безопасности в Латвии и пытаться сделать что-нибудь там, чем сидеть в тюрьме в России. Это было очень серьезно. Андрис Лиелайс, латвийский актер
Андрис Лиелайс, латвийский актер

Туристка электросамокатом нанесла многотысячный ущерб Испанской лестнице в Риме

ФОТО: ChameleonsEye/Shutterstock

Американка и ее сопровождающий нанесли ущерб в размере 25 000 евро Испанской лестнице в Риме, пытаясь съехать по ней на электросамокатах. На них наложен денежный штраф и запрет на доступ к лестнице, сообщает The New York Times.

Как указано в сообщении полиции, 3 июня в 2:45 двое американских туристов - мужчина и женщина в возрасте 29 и 28 лет - были остановлены после того, как пытались съехать с Испанской лестницы на арендованных электросамокатах.

Когда женщине не удалось это сделать, она швырнула самокат, который повредил облицовку легендарной лестницы.

Каждый из них был оштрафован на 400 евро. В свою очередь, против женщины подана официальная жалоба в связи с повреждением памятника.

За такое нарушение грозит лишение свободы на срок до одного года или денежный штраф в размере минимум 2000 евро.

Издание отмечает, что в 2015 году лестница была отреставрирована. На работу потратили 1,5 миллиона долларов, после чего городские власти ввели более строгие ограничения для туристов, посещающих это место, например, запретили употребление еды и напитков, сидя на культурном наследии.

Лестница, получившая название Испанская, спроектированная архитектором Франческо де Санктисом между 1723 и 1726 годами, является объектом ЮНЕСКО.

Месяцем ранее водитель, находясь за рулем автомобиля Maserati, повредил несколько ступеней знаменитой Испанской лестницы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back