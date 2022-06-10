Туристка электросамокатом нанесла многотысячный ущерб Испанской лестнице в Риме

Как указано в сообщении полиции, 3 июня в 2:45 двое американских туристов - мужчина и женщина в возрасте 29 и 28 лет - были остановлены после того, как пытались съехать с Испанской лестницы на арендованных электросамокатах.

Когда женщине не удалось это сделать, она швырнула самокат, который повредил облицовку легендарной лестницы.

Каждый из них был оштрафован на 400 евро. В свою очередь, против женщины подана официальная жалоба в связи с повреждением памятника.

За такое нарушение грозит лишение свободы на срок до одного года или денежный штраф в размере минимум 2000 евро.

Издание отмечает, что в 2015 году лестница была отреставрирована. На работу потратили 1,5 миллиона долларов, после чего городские власти ввели более строгие ограничения для туристов, посещающих это место, например, запретили употребление еды и напитков, сидя на культурном наследии.

Лестница, получившая название Испанская, спроектированная архитектором Франческо де Санктисом между 1723 и 1726 годами, является объектом ЮНЕСКО.

Месяцем ранее водитель, находясь за рулем автомобиля Maserati, повредил несколько ступеней знаменитой Испанской лестницы.