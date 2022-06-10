Сб, 11.06.2022
В настоящее время других вариантов нет - памятник нужно убрать, потому что здесь собираются люди, пропагандирующие враждебные латвийскому государству идеологии. Кристап Гулбис, художник
Кристап Гулбис, художник
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СМИ: Первый канал готовит "разоблачающее" кино про Аллу Пугачеву

Алла Пугачева ФОТО: скриншот видео с YouTube

В "разоблачающем" фильме Алла Пугачева показана предательницей, ренегатом и "отрыжкой ельцинской эпохи". Об этом рассказал российский журналист и режиссер Роман Супер на своей странице в Facebook 8 июня.

После отъезда Аллы Пугачевой в Израиль в России началась охота на ведьм. Все артисты, которые не согласны с политикой России, громко высказывающиеся против войны в Украине, подверглись преследованиям, травле и вымыванию их из российского общества.

Теперь появились слухи, что точно так же хотят поступить и с Аллой Борисовной Пугачевой. Главный федеральный канал планирует выпустить "компрометирующие" видео.

ФОТО: Скриншот из Facebook

Как отметил Супер, "кино настолько масштабно отвратительное", что его раскритиковал даже глава дирекции информационного вещания Кирилл Клейменов, а руководство канала "пытается сопротивляться выходу этого фильма в эфир".

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