Дмитрий Глуховский: "Свобода абстрактна, пока ты не столкнулся с ее ограничением"

И попытки нынешней власти эту империю каким-то образом пересобрать - здесь урвав кусок, там урвав кусок, здесь создав управляемый конфликт, не отпустить ни в коем случае то, что еще хоть как-то можно удержать, - это такие фантомные боли распадающейся умирающей колониальной империи. И методики, которые используются - вполне себе методики колониальные: все эти гибридном войны и борьба за сохранение влияния языка, иногда воздействие через организованную преступность, а иногда через армию, а иногда через дипломатию или через подкуп элит.
Я думаю, все эти попытки, по большому счету, не сильно отличаются от тех практик, которые раньше имели место: распад дальнейший остановить, а по возможности, что-то пересобрать. Надо понимать еще, что растущие империи заражают свои народы, даже не народы метрополии, пассионарностью: ты ощущаешь свою причастность к какому-то очень важному, к большому делу, к великой миссии, к делу, которое оправдывает твою жизнь на земле, которое больше тебя, ты своими незначительными усилиями, тем не менее, участвуешь в событиях, которые изменяют лик планеты, ты становишься частью силы, которая меняет и человечество, и Землю.
Би-би-си: Вы говорите, что, с одной стороны, Россия находится в процессе распада империи. С другой стороны, происходят, наоборот, какие-то колониальные процессы. Например, это маленькая победоносная война…
Д.Г.: Попытка как раз остановить раскрашивание. То есть мы сейчас должны собраться, не дать уйти Украине в другой лагерь. Потому что, если она уйдет, у нас все посыплется вообще окончательно. Империализм - это на самом деле единственная сегодняшняя настоящая прочувствованная народом рационально идеология, которая в России работает. Только ее запрещено называть империализмом. Но по факту, конечно же, это империализм.
Би-би-си: Сейчас очень много говорят про отмену русской культуры, про бойкот русской культуры. И действительно, есть случаи, когда кого-то уволили, с кем-то разорвали контракт, кого-то не пригласили на какой-то фестиваль. Но при этом война также запустила совсем другой, параллельный процесс, в котором, например, в Украине в ускоренном порядке, за три месяца, миллионы русскоязычных, русскоговорящих недавно еще людей массово переходят на украинский язык, учат своих детей украинскому языку, отказываются от русской культуры, русского наследия, от потребления русскоязычного контента.
То же самое происходит в балтийских странах, в других постсоветских странах. Это давний процесс, но это война как будто в 100 раз его ускорила и усилила. И вот это, возможно, настоящая отмена русской культуры, которую, по сути, Россия это войной сама творит.
Д.Г.: Ничто так не могло дискредитировать наследие Великой Отечественной войны, как тотальное извращения ее в целях оправдания войны захватнической, братоубийственной.
Сейчас можно какие угодно вводить уголовнык наказания за дискриминацию Вооруженных сил, за сравнение фашизма и коммунизма, за сравнение ролей Советского Союза и нацистской Германии Второй мировой. Но главным дискредитирующим агентом и жертв советского народа в Великой Отечественной, и сути победы, которая досталась громадными жертвами не только русского народа, но и народа украинского, является нынешняя власть.