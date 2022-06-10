Дмитрий Глуховский: "Свобода абстрактна, пока ты не столкнулся с ее ограничением"

Дмитрий Глуховский: Во-первых, я профессиональный журналист - человек, который имеет соответствующее образование, и оно не российское. Во-вторых, эта сфера моего искреннего и непрекращающегося, неослабевающего интереса. Поэтому тут я нахожусь в несколько лучшей стартовой позиции, чем средний наш соотечественник - тем более, чем человек, который преимущественно ориентируется на федеральные каналы.

Надо понять, что у новостей федеральных каналов есть очень мощная психотерапевтическая функция: они позволяют перенаправлять агрессию, фрустрацию, которая существует в повседневной - скорее всего, достаточно несчастной - жизни. Жизни вечно неудовлетворенной, где ты бесправен, где ты беспомощен, где ты, в общем, не можешь свои права защитить никоим образом. И при этом у тебя лишения какие-то, и ты можешь быть закредитован потребительскими кредитами, от зарплаты до зарплаты мыкаешься - и, разумеется, в тебе копится такая глухая озлобленность.

И ее логично было бы, конечно, не Обаме и не Байдену адресовать, несмотря на все пожелания и пропагандистские карикатуры, а своей власти: кто у тебя в подъезде нагадил? Это вряд ли сделал Обама или Байден. Но ты знаешь, что, если ты будешь адресовывать эту озлобленность, эту злость тем, кто действительно в этой ситуации повинен, тебя ждут санкции.

Государство всё время это показывает, причем дифференцируя месседжи. То есть либерально настроенной, как бы демократической части аудитории транслируются сообщения о бесконечных судебных процессах и судах. А те, кто остатки либеральной, независимой прессы не читают, просто знают о том, что так рассуждать ни в коем случае нельзя, потому что вот у тебя набор цепных псов в эфире пропагандистских шоу, которые озвучивают однозначную позицию государства относительно всех этих национал-предателей. Ты понимаешь, что будет, если ты усомнишься в святости власти, что тебя за это ждет, Тем не менее, ты просто примириться с этим не можешь, это чувство, которое внутри клокочет, разъедает слизистую твоей души едкой такое слизью, и ты должен куда-то это выплеснуть.

И вот тебе пропагандистские телешоу предлагают образ врага, которого ты можешь вполне на законных основаниях, без последствий для себя, ненавидеть. Это, например, американцы. Это, например, Европа, это теперь Украина. Ненавидь их - они во всем виноваты. И для человека гораздо важнее иметь возможность безопасно для себя перенаправить на кого-то свою ненависть, чем проверить факты. Люди верят в то, во что они хотят верить.