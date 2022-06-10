Бывший генсек НАТО осудил реакцию Запада на российскую агрессию

Говоря о войне в Украине, Расмуссен сказал, что трудно поверить в происходящее.

"На самом деле нам не следует удивляться. Путь Путина никогда не был скрыт. Это было ясно из его речей, в которых он отрицал право Украины на существование", - сказал Расмуссен обращаясь к присутствующим на саммите в Копенгагене, организованном "Фондом альянса демократий", который он основал.

Он добавил, что убийства диссидентов, политических оппонентов и политическая пропаганда, и в частности вторжение в Крым в 2014 году, также показали путь Путина.

Расмуссен критиковал Запад за недостаточно резкую реакцию на первое вторжение и сохранение зависимости от российской нефти и газа.

"Мы не усвоили уроки истории. Умиротворение диктаторов не ведет к миру", - подчеркнул бывший генсек НАТО.

Он призвал Запад немедленно и полностью прекратить импорт российской нефти и газа, чтобы лишить Россию денег на финансирование войны.