Гражданская зарплата - диван для лентяя или подспорье для развития?

МАЙЯ МЕЛЬЦ, Таллинн

Неразумно просто раздавать деньги

Майя Мельц. ФОТО: Фото автора

Я знаю, что в Эстонии очень много добровольцев, волонтеров, которые помогают в различных проектах. Такая зарплата помогла бы им очень существенно. При наличии гражданской зарплаты добровольцы делали бы еще больше для общества. Конечно, люди разные, и кто-то потратит эти деньги на алкоголь, а кто-то – на возможность приобретения дополнительных знаний, получить новую профессию. Я думаю, на первом этапе нужен контроль за тем, кто, как и на что тратит эту зарплату. Было бы правильно, если бы эти деньги тратились целенаправленно на языковые школы, кружки, другие формы обучения, на лечение, стоматологию, например. А вот просто так раздавать деньги непонятно на что не стоит, это неразумно.

ДАНИИЛ ШИРЯЕВ, Нарва

Не для того, чтобы сидеть дома и отдыхать

Даниил Ширяев. ФОТО: личный архив

Думаю, это во вред и людям, и государству. Бюджет у нас не резиновый, откуда-то надо брать поступления, закрывать эту финансовую дыру. 600 евро в месяц на миллион с лишним человек – от этого бюджет пострадает. Неизбежен рост налогов с тех, кто работает. Я считаю, что сейчас для всех нас гражданская зарплата будет минусом. Конечно, в будущем, когда наша экономика будет развиваться, можно было бы говорить о каких-то пособиях для улучшения семейного бюджета, но не думаю, что стоит говорить о всеобщей гражданской зарплате. Можно ввести поощрения на более мелкие суммы и посмотреть, как это будет влиять на бюджет, а главное – на людей. Смогут ли они понять, что эти деньги даются не для того, чтобы не сидеть дома и отдыхать? Пока, мне кажется, мы все к этому не готовы.

КОНСТАНТИН АСТРАХАНСКИЙ, Таллинн

Надо провести эксперимент и референдум

Константин Астраханцев. ФОТО: личный архив

Прежде чем проводить эксперимент, нужно посчитать, может ли государство вынести на себе это бремя. И если может, лучше начинать с небольших сумм и мониторить их расход. Надо понимать, что происходит с этими выплатами, на что люди их тратят, копят их или еще что-то. Надо продумать инструменты для банков или правительства, чтобы знать о ходе эксперимента, самих людей обязать отчитываться, фокус-группы делать, выборку мнений и отчетов. Просто так раздавать деньги всем и не знать, на что они расходуются, неправильно. А вот если результаты будут положительными, и будет ясно, что деньги тратятся не на алкоголь, а на учебу, можно суммы увеличивать. И тоже не всем сразу, а именно тем группам граждан, которые тратили гражданскую зарплату правильно. Потом надо будет провести референдум в Эстонии, и мы сами ответим на вопрос, нужна ли нам всеобщая гражданская зарплата. Думаю, результаты сильно удивят авторов этой идеи.

Комментарий автора: Еще недавно гражданская зарплата воспринималась как политический перформанс, не обеспеченный ничем, кроме страсти популистов. Но со временем идея стала более реалиcтичной. Оказалось, воплотить ее относительно легко, пусть это и требует больших средств из госбюджета. Гражданская зарплата закрывает вопросы выплат, компенсаций, пенсий, успешно решая бюрократические проблемы доказательства инвалидности, прав на поддержку малоимущих, безработных и т. д. Отсутствие разрешительной инстанции на получение пособий и выплат, способствовало бы уменьшению благоприятных условий для коррупции, давая большинству граждан возможность самим решать, на что потратить свободные средства. Роботизация производства и сферы обслуживания уже повлекла за собой сокращение рабочих мест. Рано или поздно эта тенденция коснется и белых воротничков. Рабочих мест станет структурно меньше. Через 10–15 лет мы можем оказаться перед выбором – гарантированная, пусть даже небольшая зарплата или социальная напряженность. Кроме того, решились бы насущные вопросы – кредиты, жилищные условия, плата за обучение. Будет проще получить новую специальность, можно будет больше проводить времени с семьей. Но вся эта красивая картина омрачается неуверенностью граждан в своей способности грамотно распорядиться гарантированными доходами. Опрос показал, что многие респонденты считают, что их траты могут контролироваться внешними инстанциями. Что бесконтрольные «лишние» деньги принесут вред и людям, и стране. Что гражданская зарплата должна быть не всеобщей, а предназначенной тем, кто «правильно» ею пользуется. Дело, выходит, не в том, что она грозит обрушить рынок труда, стимулировать социальный паразитизм и развить нездоровые привычки. А в том, что сами получатели уверены в своей неготовности принимать самостоятельные решения. Тридцать лет свободной политической жизни, рыночной экономики, независимой судебной системы и отсутствия цензуры не отменили потребности людей в контроле за их личной жизнью. И это лишний раз доказывает, что представления о желаемом устройстве жизни и предпочтительном общественном договоре могут кардинально различаться в зависимости от социальной группы.

Редакция Rus.Postimees просит всех, кому есть чем поделиться на наших страницах, у кого есть собственная позиция по политическим, социальным, экономическим вопросам, не бояться обращаться к нам. 666 25 18, denis.antonov@postimees.ee.