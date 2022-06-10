Сб, 11.06.2022
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Около Балдоне найдено неизвестное захоронение евреев времен Второй мировой войны

Окрестности Балдоне. ФОТО: facebook.com/Baldonesmuzejs

В лесу недалеко от Балдоне была открыта доселе неизвестная еврейская братская могила времен Второй мировой войны, сообщила исполняющая обязанности директора Балдонского музея Анете Брауфмане.

В окрестностях Балдоне обнаружено братское захоронение, в котором захоронены евреи из Балдоне и Балдонской волости.

Скорее всего, преступление было совершено в июле 1941 года, когда нацистская немецкая армия оккупировала территорию Латвии. В Балдоне было создано местное вспомогательное полицейское подразделение для совершения преступлений против жителей города.

Открытие стало возможным благодаря энтузиастам-исследователям истории и членам совета Балдонского музея – Юрию Ершову и Оярсу Андерсонсу.

В братской могиле были обнаружены останки 35 человек, в том числе семерых детей, все они были жителями Балдоне.

Музей Балдоне продолжит научные исследования, например, сейчас и организация работает над созданием выставки посвященной евреям города,

Также музей просит предоставить информацию о евреях живших в Балдоне с 1900 года до наших дней.

По данным музея, Ершов уже несколько лет занимается поиском и сбором информации о евреях в Балдоне, и его исследования выявили совершенное преступление, о котором до сих пор ничего не было известно.

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