Пекин: если Тайвань провозгласит независимость, то начнется война
Пекин "не колеблясь начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость, предупредил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в беседе со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
Пекин "не колеблясь начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость, предупредил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в беседе со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
"Если кто-то решится отделить Тайвань от Китая — китайская армия без колебаний начнет войну любой ценой", - заявил китайский министр.
Пекин "разрушит любую схему "независимости Тайваня" и решительно выступит за воссоединение с его родиной", - заявило министерство обороны Китая.
Остин, в свою очередь, сказал своему китайскому коллеге во время переговоров, что Пекин должен "воздерживаться от дальнейших дестабилизационных действий касательно Тайваня"
Демократический Тайвань живет под постоянной угрозой китайского вторжения.
Тайвань и материковый Китай управлялись отдельно с тех пор, как правительство острова потерпело поражение в гражданской войне 1949 года, а материковый Китай объявил тайваньскую часть своей территории.
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