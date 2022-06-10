Сб, 11.06.2022
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Пекин: если Тайвань провозгласит независимость, то начнется война

Китайский военный. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Пекин "не колеблясь начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость, предупредил министр обороны Китая Вэй Фэнхэ в беседе со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

"Если кто-то решится отделить Тайвань от Китая — китайская армия без колебаний начнет войну любой ценой", - заявил китайский министр.

Пекин "разрушит любую схему "независимости Тайваня" и решительно выступит за воссоединение с его родиной", - заявило министерство обороны Китая.

Министр "подчеркнул, что Тайвань - это Тайвань Китая. Попытки использовать Тайвань для управления Китаем никогда не увенчаются успехом", — заявили в министерстве.

Остин, в свою очередь, сказал своему китайскому коллеге во время переговоров, что Пекин должен "воздерживаться от дальнейших дестабилизационных действий касательно Тайваня"

Демократический Тайвань живет под постоянной угрозой китайского вторжения.

Тайвань и материковый Китай управлялись отдельно с тех пор, как правительство острова потерпело поражение в гражданской войне 1949 года, а материковый Китай объявил тайваньскую часть своей территории.

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