Суд арестовал дачу Невзорова в Санкт-Петербурге

Против Невзорова было возбуждено уголовное дело о "фейках" про российскую армию и как пояснили в суде, арест имущества - это это обеспечительная мера на случай, если по итогам процесса Невзорову назначат штраф.

В свою очередь, Александр Невзоров в своем Telegram канале назвал арест дома мелочью, по "по сравнению с той мерзостью, разрушениями и массовыми убийствами, которые творит путинизм в Украине".

Ранее RUS TVNET уже писал, что журналист уехал из России и получил украинское гражданство.