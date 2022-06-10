Сб, 11.06.2022
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Суд арестовал дачу Невзорова в Санкт-Петербурге

Александр Невзоров ФОТО: DW

Суд вынес постановление об аресте участка с домом, принадлежащим журналисту Александру Невзорову. Недвижимость находится в Санкт-Петербурге, на берегу Финского залива. 

Против Невзорова было возбуждено уголовное дело о "фейках" про российскую армию и как пояснили в суде, арест имущества - это это обеспечительная мера на случай, если по итогам процесса Невзорову назначат штраф.

В свою очередь, Александр Невзоров в своем Telegram канале назвал арест дома мелочью, по "по сравнению с той мерзостью, разрушениями и массовыми убийствами, которые творит путинизм в Украине".

Ранее RUS TVNET уже писал, что журналист уехал из России и получил украинское гражданство.

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