МИД Эстонии вызвал посла России на ковер
Сегодня, 10 июня, министерство иностранных дел вызвало посла Российской Федерации Владимира Липаева, чтобы осудить недавнее выступление президента РФ Владимира Путина, сообщает портал Rus.Postimees.
Сегодня, 10 июня, министерство иностранных дел вызвало посла Российской Федерации Владимира Липаева, чтобы осудить недавнее выступление президента РФ Владимира Путина, сообщает портал Rus.Postimees.
По словам вице-канцлера министерства иностранных дел Рейна Таммсаара, который встретился с послом России, то, что сказал президент Путин, в том числе об эстонском городе Нарва, достойно сожаления. "В условиях, когда Россия проводит свою реваншистскую политику под соусом идеологии "Русского мира" через разрушение украинской государственности и нации, это также совершенно неприемлемо", - говорит он.
МИД подчеркнул, что на фоне агрессии против Украины представленный на этой неделе в Госдуме России законопроект об отмене постановления о признании независимости Литвы, а также угрозы "денацификации" и "демилитаризации" в адрес других стран представляются опасными и безответственными. "Вместо того, чтобы стремиться к уважению международного права и исходить из принципов государственного суверенитета и территориальной целостности, Россия пыталась использовать пропаганду в дополнение к армии для реализации своих империалистических амбиций, в том числе путем фальсификации истории. Такой подход обречен на провал и, в конце концов, может быть опасен для самой России", - говорится в сообщении МИД.
"Эстония не устанет повторять, что Россия грубо нарушила международное право, вторгшись в Украину, и должна немедленно выполнить решение Международного суда от 16 марта. Мы в очередной раз призываем Россию немедленно вывести свои войска из Украины, прекратить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - заключило министерство.
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