Сб, 11.06.2022
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Андрис Лиелайс, латвийский актер

Лукашенко: Беларусь могла бы "воевать за Западную Украину"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ФОТО: Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил в пятницу, 10 июня, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее не "оттяпал Запад", сообщила пресс-служба главы Беларуси.

Лукашенко сказал, что Беларусь все еще находится под коллективным давлением Запада.

"Они (Запад) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск - Псков, Смоленск - Брянск - Курск и до Ростова. Им надо выровнять фронт", - сообщил Лукашенко.

Он добавил, что западные страны могут готовить нападение.

"Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - заявил Лукашенко.

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