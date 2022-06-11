Лукашенко: Беларусь могла бы "воевать за Западную Украину"

Лукашенко сказал, что Беларусь все еще находится под коллективным давлением Запада.

"Они (Запад) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск - Псков, Смоленск - Брянск - Курск и до Ростова. Им надо выровнять фронт", - сообщил Лукашенко.

Он добавил, что западные страны могут готовить нападение.

"Это их цель - они перед этим не остановятся, зайдут они с Украины Западной или еще откуда-то. Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг", - заявил Лукашенко.