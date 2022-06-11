Арестович: В войне с Россией погибло около 10 тысяч украинских солдат

Однако Арестович признал, что потери живой силы противника в несколько раз больше.

"У нас и в начале конфликта гибло 100 в сутки в среднем, а в российской армии 1000 гибло в сутки в первые 20-30 дней. Сейчас у них 200-300 гибнет, не меньше", - сказал Арестович.

Он также предположил, что в пятницу, 10 июня, в результате успешной работы украинской артиллерии погибли около 600 российских военнослужащих.

Отвечая на уточняющий вопрос Фейгина, "можно ли предположить, что украинская армия потеряла до 10 тысяч солдат", Арестович сказал: "Да, примерно так".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в четверг, что Украина ежедневно теряет до 100 военнослужащих, а число раненых за день может достигать 500 человек.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал в четверг другие цифры - за один день гибнет 100-200 украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня заявил, что ежедневно погибают от 60 до 100 украинских военных, а около 500 получают ранения.

В середине апреля президент сообщил СМИ, что в войне с оккупантами погибло от 2,5 до 3 тысяч украинских солдат, а количество раненых на тот момент составляло около 10 тысяч человек.