Видео ⟩ Крупнейшие разрушения после грозы - в Латгале и Вецпиебалге

Из-за грозы вечером в пятницу, 10 июня, в восточной части Латвии было нарушено электроснабжение примерно 6800 клиентов АS Sadales tīkls. Наиболее крупные отключения электроэнергии зарегистрированы в Резекненском, Даугавпилсском, Лудзенском, Балвском, Краславском и Прейльском краях. В некоторых местах Видземе ветер также повалил деревья. О серьезных разрушениях сообщил Музей Карлиса Скалбе в Вецпиебалге.

"В стороне Вецпиебалги очень много разрушений, в самом центре деревни много поваленных деревьев, особенно у Музея Карлиса Скалбе в Саулриети. Там был самый эпицентр, десятки огромных деревьев упали на дома и на дороги"

В Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) в пятницу поступило 33 обращения в связи с разрушениями, причиненными сильным ветром, сообщили в службе. В большинстве случаев было необходимо убрать с дорог сломанные ветром деревья. В двух случаях деревья упали на автомобили, еще в одном - на электрические провода.

Больше всего вызовов - 15 - поступило в Латгале , в Видземе - девять вызовов, в Земгале - шесть, а по Риге - три.

Максимальная температура воздуха в Латвии в пятницу составила от +17,1 градуса в Мерсрагсе до +28,4 градуса в Даугавпилсе, это была самая высокая температура в Латвии с июля прошлого года.

Самая высокая температура в Европе 10 июня составила +39 градусов в Португалии и +41 градус в Испании. Самая низкая, -4 градуса, наблюдалась ночью на субботу в Альпах.