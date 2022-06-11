В Валлеской волости мужчина во время ссоры сжег семейную машину

После этого мужчина зашел в местный магазин и попытался купить алкоголь в счет долга, когда ему это не удалось, он достал где-то деньги и отправил свою приемную дочь за выпивкой.

Происшествие не обошлось без вмешательства полиции.

"Мужчина задержан по подозрению в совершении уголовного преступления и возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества, если оно было совершено путем поджога. Ведется следствие. В настоящее время устанавливается фактический владелец автомобиля и обстоятельства произошедшего", - сообщила представитель Госполиции Даце Калниня.

Поселок маленький, и никто из местных жителей не хотел говорить на камеру. Подробнее о событиях того вечера рассказали продавцы магазина, работавшие в тот день.

Мужчина с окровавленной рукой зашел в местный магазин. Было понятно, что рука мужчины пострадала, когда он разбил стекло машины.

Мужчина со своей женой живут в этом поселке относительно недавно, около года. Самоуправление предоставило им дом. Говоря с местными жителями о сгоревшей машине, почти все в курсе, что произошло, и знакомы с поджигателем. Он ежедневно с женой собирает луговые цветы, продает их и зарабатывает на жизнь.

Ближайшие соседи не считают мужчину опасным и не очень понимают, почему он так поступил. Семейные обстоятельства довольно тяжелые, семья пытается свести концы с концами. Они воспитывают четверых детей, а четвертый родился совсем недавно. Как отмечают местные жители, в семье употребляют алкоголь.

Журналисты встретили и саму пострадавшую, которая уже успела купить новую машину. Она забыла о событиях того вечера и простила обидчика.

Мужчине придется считаться с последствиями уголовного производства.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке