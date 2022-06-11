Депутату Спруде муж подарил 143 000 евро

Общий заявленный доход Спруде в 2021 году достиг 187 101 евро, что на 140 000 евро больше, чем в 2020 году.

В качестве зарплаты в Сейме депутат получила 36 675 евро, что примерно на 13 000 евро больше, чем в 2020 году. Политик получила пособие в размере 6679 евро от Агентства государственного социального страхования, а Служба государственных доходов выплатила ей из государственного бюджета 655 евро.

В прошлом году накопления Спруде увеличились. У нее хранится 30 000 евро наличными, тогда как в 2020 году у депутата таких сбережений не было. В безналичных деньгах у нее хранится 58 208 евро, что примерно на 42 000 евро больше, чем в 2020 году. Депутат указала в декларации, что в прошлом году сняла в банке наличные на сумму 49 483 евро.

Она не только получала подарки, но и сама делала такие подарки - в декларации указаны три подарка - на сумму 13 100 евро, 7790 евро и 6820,23 евро.

В декларации также указан ряд крупных покупок, совершенных в прошлом году. В прошлом году Спруде купила часы Rolex за 13 085 евро. Передача Nekā personīga на TV3 сообщала, что депутат была оштрафована в аэропорту Варшавы за ввоз часов Rolex из Швейцарии без их декларирования и что она пыталась разрешить эту ситуацию, предъявив дипломатический паспорт, хотя не была в официальной командировке.

В декларации указаны еще две покупки - на 5000 и 7500 евро, но они не расшифрованы. В свою очередь, депутат внесла взнос 3000 евро за автомобиль Opel Vivaro-B 2015 года выпуска.

Спруде владеет тремя квартирами в Резекне, несколькими земельными участками в Скултской волости, а также квартирой в Адажской волости. Также она владеет акциями предприятия Dikaz номинальной стоимостью 2846 евро.

Кроме того, в декларации депутата указаны две принадлежащие ей машины: Opel Vivaro-B 2015 года и Audi A5 2008 года. В 2020 году Спруде также владела автомобилями Volkswagen Passat и Audi A6 Limousine, которые не значились в декларации за прошлый год.