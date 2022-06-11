Вс, 12.06.2022
О том, что Россия разрабатывает различные сценарии экспансии, мы прекрасно понимали. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины

Власти Донецкой области сообщили, что крупные города региона остались без электричества

ФОТО: AP/Scanpix

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что из-за продолжающихся боев подконтрольная Украине часть области осталась без электроснабжения, пишет Русская служба BBC.

В своем Telegram он написал, что российскими обстрелами были повреждены линии электропередач в районе города Торецк, в результате чего отключились подстанции украинских электросетей.

"Без электричества Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут - все самые большие города на свободной территории Донетчины", - сообщил Кириленко.

"Россияне бьют целенаправленно по объектам критической инфраструктуры, чтобы осложнить жизнь тех, кто до сих пор остается в области. Хотим восстановить электроснабжение как можно быстрее, но все будет зависеть от ситуации с безопасностью", - добавил он.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта.

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