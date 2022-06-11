Власти Донецкой области сообщили, что крупные города региона остались без электричества

В своем Telegram он написал, что российскими обстрелами были повреждены линии электропередач в районе города Торецк, в результате чего отключились подстанции украинских электросетей.
"Без электричества Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут - все самые большие города на свободной территории Донетчины", - сообщил Кириленко.
"Россияне бьют целенаправленно по объектам критической инфраструктуры, чтобы осложнить жизнь тех, кто до сих пор остается в области. Хотим восстановить электроснабжение как можно быстрее, но все будет зависеть от ситуации с безопасностью", - добавил он.
В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта.
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