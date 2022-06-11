Видео ⟩ Один из ключевых фигурантов по делу Римшевича изменил показания в суде

В среду в суд по делу Римшевича прибыл один из возможных подозреваемых, который давал взятки Римшевичу - бывший руководитель Trasta komercbanka Виктор Зиемелис.

Согласно обвинению, в 2013 году Зиемелис дал взятку Римшевичу за помощь Trasta komercbanka в проверках Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK). Зиемелис признался следователям во взяточничестве в 2018 году, но в прошлом году в СМИ было распространено его заявление генеральному прокурору, в котором он отрицает взяточничество и пишет, что его заставили признать вину. Для этого следователи перехватили его по пути из аэропорта, доставили в полицию и не дали связаться с адвокатом. Эту версию Зиемелис повторил и в суде.

"Мне сказали, что у них есть запись, на основании которой они убеждены, что я дал Римшевичу взятку. Они попросили меня написать заявление о том, что я давал взятку. Я сказал, что такого не было. На что они ответили, что получат от меня это заявление любым путем - плохим или хорошим. Если по-хорошему, то я буду освобожден от уголовной ответственности за взяточничество. Если нет - меня заставят, и это повлияет на мой статус в других делах", - сказал Зиемелис.

Опасаясь за свое будущее, Зиемелис согласился дать ложные показания о взятках Римшевичу в обмен на оправдательный приговор.

Прокурор Виорика Йиргена, в свою очередь, считает, что Зиемелис солгал суду и давал взятки. По ее словам, он использовал ситуацию, чтобы уйти от ответственности, и сейчас подрывает судебный процесс.

Суду предстоит оценить, какие из показаний Зиемелиса более правдоподобны - те, что были даны следователям в 2018 году с признанием во взяточничестве, или те, что сейчас были озвучены в зале суда.

Однако прокурор подчеркнула, что с целью доказать вину она будет основываться на других доказательствах - записях разговоров.

Прокурор сообщила, что на записях слышны именно разговоры между Мартинсоном и Римшевичем.

Наряду с делом о взяточничестве Римшевича также обвиняют в том, что он повлиял на показания другого предполагаемого взяточника, покойного акционера Trasta komercbanka Игоря Буймистера. По версии обвинения, от имени Римшевича это делал бизнесмен Угис Таборс. В пятницу в суде были зачитаны показания погибшего Буймистера Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) о контактах с Таборсом.

"Я спросил Таборса, что я должен буду делать и должен ли я давать показания, как сейчас делает Виктор Зиемелис. Таборс сказал - да, как и Зиемелис, и он согласует все, что мне надо будет написать. Потому что я должен буду написать так, чтобы не пострадать от изменений показаний по уголовному делу против Римшевича. (...) Я спросил, будет ли какое-либо вознаграждение за изменение моих показаний, на что У. Таборс ответил да", - сказал Буймистер.

Из-за возможного влияния свидетелей прокурор Йиргена ранее просила суд о заключении Римшевича под стражу в качестве меры пресечения, но суд не усмотрел для этого оснований и просьба прокурора была отклонена.

Как сообщалось, KNAB в феврале 2018 года задержал Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса. Генеральная прокуратура предъявила Римшевичу обвинение во взяточничестве, а Мартинсонсу - в поддержке взяточничества.

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