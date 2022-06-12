Пн, 13.06.2022
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Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии

Фото ⟩ В порту Судана затонуло судно с почти 16 000 овец

В ночь на воскресенье, 12 июня, в порту Суакин на побережье Красного моря в Судане затонуло перегруженное судно с почти 16 000 овец, а всему экипажу удалось спастись, сообщили представители порта, пишет AFP.

По словам официального лица, пожелавшего остаться анонимным, грузоподъемность Badr 1 позволяла перевозить до 9000 овец, но на него загнали 15 800 овец, предназначенных для перевозки в Саудовскую Аравию.

По словам другого чиновника, экономические и экологические последствия аварии вызывают озабоченность, поскольку утонувший корабль усложнит работу порта, к тому же в нем находятся тысячи утонувших животных.

В прошлом месяце в том же порту вспыхнул крупный пожар, который бушевал несколько часов и причинил значительный ущерб, но причина пожара до сих пор неизвестна.

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