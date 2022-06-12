Фото ⟩ В порту Судана затонуло судно с почти 16 000 овец

По словам официального лица, пожелавшего остаться анонимным, грузоподъемность Badr 1 позволяла перевозить до 9000 овец, но на него загнали 15 800 овец, предназначенных для перевозки в Саудовскую Аравию.

По словам другого чиновника, экономические и экологические последствия аварии вызывают озабоченность, поскольку утонувший корабль усложнит работу порта, к тому же в нем находятся тысячи утонувших животных.

В прошлом месяце в том же порту вспыхнул крупный пожар, который бушевал несколько часов и причинил значительный ущерб, но причина пожара до сих пор неизвестна.