Суд оставил под арестом подозреваемого по делу об убийстве Бункуса Ульмана

В четверг, 16 июня, будет решаться вопрос о пересмотре меры пресечения Александру Бабенко.

Третий фигурант дела пока не обжаловал решение суда.

Уже сообщалось, что в конце мая суд Видземского предместья дал санкцию на арест трех лиц.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает, что арест может быть применен только в том случае, если конкретные факты, полученные в ходе уголовного производства, вызывают обоснованное подозрение, что лицо совершило уголовное преступление, наказуемое лишением свободы, и применение иной меры пресечения не может гарантировать, что лицо будет не совершать новое уголовное преступление, не будет препятствовать или уклоняться от досудебного расследования.

24 мая Госполиция заявила, что ей удалось установить цепочку лиц, причастных к убийству Бункуса, от заказчика до организатора и исполнителя. Задержаны несколько человек, в том числе исполнитель и заказчик.

В настоящее время дело переквалифицировано на статью Уголовного закона об убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном организованной группой. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.

Ульман и Бабенко были деловыми партнерами. Представители семьи Бункуса ранее упоминали имя Ульмана в контексте убийства, а сам Бункус обращался в полицию в 2016 году из-за угроз убийства, но дело было закрыто.