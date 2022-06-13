Ректора ЛУ обвиняют в незаконной выплате пособий в вузе

В прокуратуре агентству LETA подтвердили, что обвинение предъявлено за совершение должностным лицом умышленных действий, злоупотребление служебным положением, если эти действия повлекли тяжкие последствия.

Такое правонарушение может быть наказано лишением свободы на срок до пяти лет, общественными работами или штрафом с лишением права занимать должности на срок до пяти лет.

Муйжниекс как руководитель учреждения является единственным обвиняемым по уголовному делу. Меры пресечения к нему не применены.

Свое отношение к обвинению Муйжниекс выскажет после ознакомления с ним в конце июня. Если Муйжниекс не признает вину и процесс нельзя будет завершить в прокуратуре, дело будет направлено в суд.

Прокуратура не стала подробно комментировать конкретные случаи обвинений в адрес Муйжниекса, но подтвердила, что дело было возбуждено по заявлению Госконтроля о незаконной выплате пособий.

Дело расследовалось Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), после чего было передано в прокуратуру. В бюро от комментариев отказались, сославшись на то, что дело уже передано прокуратуре.

Проверка Госконтроля выявила, что двум работникам Латвийского университета, с которыми заключено соглашение об ограничении профессиональной деятельности на два года, были необоснованно выплачены финансовые средства на общую сумму 19 474 евро.