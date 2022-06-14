Фото ⟩ В Екабпилсе демонтирован памятник Красной армии

Вся работа была проведена при участии уполномоченных представителей общества.

Судя по поданному в самоуправление протоколу о работах по демонтажу и зондированию мемориала Второй мировой войны, было констатировано, что под созданным в 1973 году памятником, а также вблизи него захоронений нет.

Продвигаясь ближе к улице Ригас, под пешеходной дорожкой была найдена часть основания созданного в 1947 году памятника, под которым были констатированы останки солдат. Всего были обнаружены остатки трех военнослужащих - генерал-майора, полковника артиллерии и полковника, о чем свидетельствовали сохранившиеся остатки погонов.

Останки солдат находились под искусственно насыпанным грунтом, под покрытием дорожки, а также под газоном на глубине 2,4 метра.

Останки и найденные рядом с ними предметы переданы на временное хранение поисковому отряду "Легенда", пока не будет принято решение о перезахоронении на солдатском кладбище на улице Вароню. В свою очередь демонтированные барельефы стелы переданы во временное хранение предприятию Jēkabpils pakalpojumi.

Напомним, ранее Екабпилсская краевая дума сообщила, что получила от "Комитета братских кладбищ" необходимое разрешение на перезахоронение с улицы Ригас.

Работы по демонтажу мемориала, посвященного Советской армии ФОТО: Фото очевидца

Председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис сказал: "В настоящее время это строительная площадка, на которой плавно и динамично идут работы, поэтому она огорожена. Конечно, есть ажиотаж. Поэтому тоже все огорожено, мы внутрь тоже не ходим, для этого нужно быть должным образом экипированным, со всеми средствами безопасности".

Галерея: Работы по демонтажу мемориала, посвященного Советской армии

Как сообщалось, решение Екабпилсской краевой думы от 26 мая предусматривает демонтаж постамента - памятника павшим во Второй мировой войне и бетонных колонн с гранитными плитами, а также других элементов.