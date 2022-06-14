Вт, 14.06.2022
Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины

Пабрикс: нельзя проявлять терпимости к "путинистам"

Министр обороны Артис Пабрикс. ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Среди русскоязычного населения в Латвии есть разные отношения к российской агрессии в Украине, поэтому государство должно дать четкий сигнал о том, что к "путинистам" нужно проявлять ​​нулевую терпимость, заявил в понедельник, 13 июня, министр обороны Артис Пабрикс в организованной бизнес-школой Turiba дискуссии "Укрепление обороны Латвии: что еще мы можем сделать?".

Он подчеркнул, что фанатам российского лидера Владимира Путина не место в Латвии, и они "уже начинают это понимать". Пабрикс также считает, что Латвия должна достичь, чтобы военная система страны развивалась по возможности активнее. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо развивать военную промышленность, чтобы даже в условиях кризиса страна могла производить необходимую ей технику.

"По большому счету, мы живем в условиях военной экономики",

- сказал Пабрикс.

Бригадный генерал в отставке Гундар Аболс также подчеркнул, что война в Украине демонстрирует тактику России и возможности ее армии, и что Латвия должна учитывать опыт Украины и развивать свои оборонные возможности, в том числе систему противоракетной обороны.

Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Латвийской национальной академии обороны, согласилась с тем, что оборона является важнейшим аспектом в условиях войны, но не единственным, поскольку также важны общественная мораль и патриотизм. Также она отметила, что и среди русскоязычных множество тех, кто выступает против войны в Украине.

Она подчеркивает, что российская агрессия или "черное облако" в этих геологических условиях, вероятно, не затронет Латвию в военном отношении, но могут быть и другие конфликты, которые потенциально могут затронуть и нашу страну.

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