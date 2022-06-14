Пабрикс: нельзя проявлять терпимости к "путинистам"

Он подчеркнул, что фанатам российского лидера Владимира Путина не место в Латвии, и они "уже начинают это понимать". Пабрикс также считает, что Латвия должна достичь, чтобы военная система страны развивалась по возможности активнее. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо развивать военную промышленность, чтобы даже в условиях кризиса страна могла производить необходимую ей технику.

"По большому счету, мы живем в условиях военной экономики",

- сказал Пабрикс.

Бригадный генерал в отставке Гундар Аболс также подчеркнул, что война в Украине демонстрирует тактику России и возможности ее армии, и что Латвия должна учитывать опыт Украины и развивать свои оборонные возможности, в том числе систему противоракетной обороны.

Иева Берзиня, ведущий научный сотрудник Латвийской национальной академии обороны, согласилась с тем, что оборона является важнейшим аспектом в условиях войны, но не единственным, поскольку также важны общественная мораль и патриотизм. Также она отметила, что и среди русскоязычных множество тех, кто выступает против войны в Украине.

Она подчеркивает, что российская агрессия или "черное облако" в этих геологических условиях, вероятно, не затронет Латвию в военном отношении, но могут быть и другие конфликты, которые потенциально могут затронуть и нашу страну.