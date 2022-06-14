Эмбер Херд о Джонни Деппе: "Он любимый персонаж, и люди чувствуют, что знают его"

"Как они могли вынести другое решение? Они ​​в течение трех недель слушали свидетельские показания от оплачиваемых сотрудников, а в конце судебного разбирательства - показания от случайных людей. Я их не виню, я их понимаю. Он любимый персонаж, и люди чувствуют, что знают его. Он фантастический актер", - цитирует Эмбер Spletnik.ru.

Херд добавила, что, благодаря работе команды Джонни Деппа, у людей сложилось несправедливое отношение к ней.

"Меня мало волнует, что кто-то думает обо мне или о том, что происходит за закрытыми дверями моего дома. Люди вообще не должны знать что-либо о моей личной жизни", - сказала она.

Эмбер разочарована, тем, что решение суда значит для других женщин. По ее мнению, это возвращает общество обратно к тому времени, когда женщина, которая не боится высказываться, могла быть пристыжена и унижена публично.

Эмбер Херд и Джонни Депп поженились в 2015 году, а уже в 2016-м актриса подала на развод. На прошлой неделе суд в Вирджинии признал Херд виновной в клевете из-за публикации в The Washington Post, в которой она обвинила своего бывшего мужа Джонни Деппа в домашнем насилии, в качестве доказательств показав синяки и ссадины, которые якобы оставил ей бывший супруг.

Напомним, адвокат Эмбер Херд, которую недавно приговорили к выплате ее бывшему супругу Джонни Деппу компенсации в 10 миллионов долларов заявила, что у актрисы нет возможности выплатить эти деньги. Адвокат Джонни Деппа же сообщил, что тот может простить экс-супруге эту сумму, и что для актера этот суд был вопросом восстановления репутации, а не получения компенсации.

Сам Джонни категорически отвергал все выдвинутые против него обвинения. В 2019 году он подал встречный судебный иск и потребовал от Херд 50 миллионов долларов. После оглашения решения суда, актрису изначально обязали выплатить $15 млн, позднее же эту сумму снизили в соответствии с законом штата, который ограничивает компенсации по делам о клевете. По встречному иску Депп должен бывшей супруге $2 млн.