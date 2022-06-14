Как защитить и ухаживать за волосами летом?

1. Мойте голову правильно

Главное - правильно мыть голову соответствующим своему типу волос шампунем. Шампунем следует тщательно мыть корни волос, а кончики волос - менее тщательно, чтобы не пересушивать их. Волосы следует мыть шампунем дважды подряд. Нельзя слишком интенсивно втирать шампунь в кожу головы, поскольку это может стимулировать выделение кожного сала, что сделает волосы более жирными. Ополаскиванию волос следует уделить больше времени, чем вспениванию шампуня, поскольку не промытый тщательно шампунь может высушивать волосы. После шампуня обязательно нужно использовать кондиционер.

2. Увлажняйте и питайте волосы

Летом волосы нуждаются в дополнительном увлажнении, поскольку под воздействием солнца они становятся сухими и ломкими, снижается уровень кератина. Хрупкие, поврежденные и тусклые волосы могут оживить восстанавливающие шампуни и маски. Для очень сухих волос подойдут питательные и увлажняющие шампуни, а также ежедневное использование масла для волос. Для жирных волос подходят очищающие и балансирующие шампуни, которые сбалансируют кожу головы и со временем уменьшат выделение себума. Для жирных волос также подходят увлажняющие шампуни.

3. Побалуйте волосы маской

Летом раз в неделю рекомендуется использовать маску для волос, выбирая отвечающую потребностям волос маску - увлажняющую, восстанавливающую или питательную. В солнечный сезон лучше всего подойдут увлажняющие и восстанавливающие маски для волос, а питательные маски подойдут для иссушенных и тонких волос.

4. Позаботьтесь о коже головы

Из-за жары волосы летом могут чаще становиться жирными, поэтому необходимо подумать о скрабе для кожи головы, чтобы тщательно очистить кожу головы от излишков себума и восстановить доступ кислорода к корням волос (недостаток кислорода также может служить причиной выпадения волос).

5. Защитите волосы от жары

Чтобы защитить волосы рекомендуется меньше пользоваться феном и стайлерами, так как они дополнительно высушивают волосы. Если все же используются стайлеры, особенно летом, когда во время пребывания на свежем воздухе волосы подвергаются воздействию солнечных лучей, определенно рекомендуется использовать специальные средства для защиты волос от термального воздействия горячих инструментов (фена, утюжка и др.), придающие волосам эластичность, уменьшающие их ломкость и придающие им блеск. Также можно использовать распыляемые и несмываемые кондиционеры, которые не только защитят волосы от жары, но и предотвратят обесцвечивание, увлажнят и выровняют волосы.

6. Используйте масла и кремы для волос