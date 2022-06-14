Вт, 14.06.2022
О том, что Россия разрабатывает различные сценарии экспансии, мы прекрасно понимали. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины

Как защитить и ухаживать за волосами летом?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/ViChizh

С наступлением теплой погоды люди стараются как можно больше времени проводить на природе, наслаждаясь солнечными ваннами. Совсем скоро откроется и купальный сезон. Хотя пребывание на свежем воздухе и полезно для здоровья, тем не менее в жаркие летние дни следует соблюдать умеренность, чтобы не навредить здоровью и коже. Сильные солнечные лучи, вода и ветер также представляют собой большой вызов для кожи головы и волос. 

Что следует соблюдать, чтобы защитить волосы летом, и как правильно ухаживать за ними в этом сезоне - советует косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.

"Часто говорят, что волосы - это зеркало здоровья человека. Влияние на них оказывают не только погодные условия - солнце, дождь, ветер, резкие перепады температур, но также и болезни, стрессы, переживания и то, насколько полноценен ежедневный рацион. Если с пищей не усваивается достаточное количество белка или организм испытывает недостаток витаминов группы А и В, а также железа, фосфора и цинка, волосы могут стать тусклыми, ломкими или даже начать выпадать. Летом волосы подвергаются воздействию солнечных лучей, поэтому, чтобы сохранить здоровый вид волос, необходимо не только защищать их от воздействия прямых солнечных лучей, но и правильно ухаживать, регулярно увлажнять и следить за тем, чтобы организм не испытывал недостатка в необходимых витаминах, которые также заботятся и о здоровье волос", - говорит косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.

10 советов, как защитить и правильно ухаживать за волосами летом

1. Мойте голову правильно

Главное - правильно мыть голову соответствующим своему типу волос шампунем. Шампунем следует тщательно мыть корни волос, а кончики волос - менее тщательно, чтобы не пересушивать их. Волосы следует мыть шампунем дважды подряд. Нельзя слишком интенсивно втирать шампунь в кожу головы, поскольку это может стимулировать выделение кожного сала, что сделает волосы более жирными. Ополаскиванию волос следует уделить больше времени, чем вспениванию шампуня, поскольку не промытый тщательно шампунь может высушивать волосы. После шампуня обязательно нужно использовать кондиционер.

2. Увлажняйте и питайте волосы

Летом волосы нуждаются в дополнительном увлажнении, поскольку под воздействием солнца они становятся сухими и ломкими, снижается уровень кератина. Хрупкие, поврежденные и тусклые волосы могут оживить восстанавливающие шампуни и маски. Для очень сухих волос подойдут питательные и увлажняющие шампуни, а также ежедневное использование масла для волос. Для жирных волос подходят очищающие и балансирующие шампуни, которые сбалансируют кожу головы и со временем уменьшат выделение себума. Для жирных волос также подходят увлажняющие шампуни.

3. Побалуйте волосы маской

Летом раз в неделю рекомендуется использовать маску для волос, выбирая отвечающую потребностям волос маску - увлажняющую, восстанавливающую или питательную. В солнечный сезон лучше всего подойдут увлажняющие и восстанавливающие маски для волос, а питательные маски подойдут для иссушенных и тонких волос.

4. Позаботьтесь о коже головы

Из-за жары волосы летом могут чаще становиться жирными, поэтому необходимо подумать о скрабе для кожи головы, чтобы тщательно очистить кожу головы от излишков себума и восстановить доступ кислорода к корням волос (недостаток кислорода также может служить причиной выпадения волос).

5. Защитите волосы от жары

Чтобы защитить волосы рекомендуется меньше пользоваться феном и стайлерами, так как они дополнительно высушивают волосы. Если все же используются стайлеры, особенно летом, когда во время пребывания на свежем воздухе волосы подвергаются воздействию солнечных лучей, определенно рекомендуется использовать специальные средства для защиты волос от термального воздействия горячих инструментов (фена, утюжка и др.), придающие волосам эластичность, уменьшающие их ломкость и придающие им блеск. Также можно использовать распыляемые и несмываемые кондиционеры, которые не только защитят волосы от жары, но и предотвратят обесцвечивание, увлажнят и выровняют волосы.

6. Используйте масла и кремы для волос

Большое значение имеют и масла для волос и/или кремы для волос. С их помощью можно продлить вид красивых и здоровых, ухоженных волос, чтобы каждый день чувствовать себя как после посещения парикмахера. В настоящее время доступен богатый выбор средств по уходу за волосами, что позволяет каждому подобрать необходимое для своего типа волос и конкретных потребностей средство. Существуют как кремы для волос, обеспечивающие достаточное увлажнение волос в течение дня, при этом делая их более мягкими и блестящими, так и разнообразные эликсиры и масла, предотвращающие сечение кончиков волос, оживляющие их, и помогающие сохранить кератин в волосах и укрепить их структуру.

7. Защитите волосы, пользуясь средствами по уходу за волосами с SPF

При длительном пребывании под прямыми солнечными лучами или отправляясь в путешествие в теплые страны обязательно нужно использовать солнцезащитные средства (SPF) не только на теле, но и на волосах. В ассортименте солнцезащитных средств доступны сухие защитные масла, защищающие от вредных лучей UVA и UVB не только кожу, но и волосы, без создания ощущения жирности волос. Если в жаркие летние дни планируется купание в воде, рекомендуется обратить внимание на то, является ли защитное масло водостойким. Информацию о том, подходит ли конкретное солнцезащитное средство и для волос, следует искать на его этикетке.

8. Расчесывайте волосы правильно

Правильное расчесывание волос важно для хорошего самочувствия волос и кожи головы. Волосы следует расчесывать не от корней, а от кончиков волос, постепенно продвигаясь ближе к их корням. Слишком частое расчесывание волос может стимулировать выделение сала и жиров, что сначала может придать волосам вид здоровых и блестящих волос, но затем они станут и будут выглядеть жирными.

9. Пользуйтесь головным убором

Помните о головном уборе! Летом - это не только красивый, но и полезный аксессуар, защищающий от действия прямых солнечных лучей, чтобы кожа головы не перегревалась, а также и от более ветреных дней. Сильные солнечные лучи не только опасны для головы и могут вызвать солнечный удар, но и забирают необходимые минералы и высушивают волосы. Особенно важно об этом помнить женщинам с окрашенными волосами, так как под воздействием солнца волосы повреждаются еще больше. Волосы могут стать более сухими, более ломкими, а их выпадение может усилиться.

10. Принимайте необходимые витамины и минералы

Выпадению волос может способствовать не только солнце, но и недостаток витаминов D, B12, C, A, цинка, железа, селена и биотина, изменения состояния здоровья, прием серьезных лекарств и их побочные эффекты, а также стресс, поэтому обязательно нужно следить, чтобы питание было полноценным и сбалансированным, и чтобы организм не испытывал недостатка в необходимых витаминах.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back