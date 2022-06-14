Placebo в Сигулде: на разогреве Sibyl Vane и рижане Purple Negative

Sibyl Vane - это микс пост-панка и инди-попа с элементами альтернативного рока 90-х. Выразительное и меланхоличное звучание группы создается благодаря узнаваемому неповторимому голосу и харизматичному образу вокалистки, автора песен и гитаристки Хелены Рандлахт.

Названное в честь трагической героини Оскара Уайльда трио начало свой музыкальный путь в Пярну в 2010 году, но на тот момент без далеко идущих целей. Sibyl Vane был основан как разовый побочный проект. Почти случайно выиграв несколько конкурсов в Эстонии, они заслужили международное внимание, в результате чего в 2012 году был подписан контракт с латвийским лейблом I Love You Records. В том же году вышел дебютный альбом Love, Holy Water & TV, за которым в 2017 году последовал Sibyl Vane, а в 2020 году - Duchess (получил номинацию "Лучший рок-альбом года").

Sibyl Vane хрупкие и мистические. Их можно сравнить с PJ Harvey, Anna Calvi, The Cranberries, Depeche Mode, Lykke Li и System Of A Down.

Purple Negative - это инди/альтернатив рок-коллектив из Риги с атмосферным звучание, влиянием панк-рока и энергией, способной увлечь даже самого спокойного слушателя.

Purple Negative приобрели признание такими синглами, как Your Ignorance и Fluorescent Lights. В 2020 году свет увидел сингл Happy Once a Year, а после - мини-альбом Happy, который был записан на студии Hodila Records.

Напомним, что британские звезды рока Placebo выступят на эстраде в руинах Сигулдского замка 22 июня в рамках своего летнего тура. Хорошо известные хиты группы дополнят новые композиции.

Группа Placebo была основана в 1994 году, когда певец, композитор и мульти-инструменталист Брайан Молко познакомился с гитаристом Стефаном Олсдалом, который до сих пор является ядром группы. Дебютный альбом группы проложил путь к значительным изменениям в британской музыке, поскольку он резко контрастировал с доминирующей в то время британской поп-музыкой и вдохновил ряд других групп последовать их примеру.

Начало концерта в 20:00.

Из-за большого спроса на Biļešu serviss остались в продаже последние 200 билетов.

Видео: Placebo - Beautiful James