Placebo в Сигулде: на разогреве Sibyl Vane и рижане Purple Negative

Названное в честь трагической героини Оскара Уайльда трио начало свой музыкальный путь в Пярну в 2010 году, но на тот момент без далеко идущих целей. Sibyl Vane был основан как разовый побочный проект. Почти случайно выиграв несколько конкурсов в Эстонии, они заслужили международное внимание, в результате чего в 2012 году был подписан контракт с латвийским лейблом I Love You Records. В том же году вышел дебютный альбом Love, Holy Water & TV, за которым в 2017 году последовал Sibyl Vane, а в 2020 году - Duchess (получил номинацию "Лучший рок-альбом года").

Sibyl Vane хрупкие и мистические. Их можно сравнить с PJ Harvey, Anna Calvi, The Cranberries, Depeche Mode, Lykke Li и System Of A Down.