ЕС отключил от SWIFT еще три российских банка
Европейский союз (ЕС) во вторник, 14 июня, отключил от международной системы передачи платежной информации SWIFT три российских банка, включая крупнейший банк страны "Сбербанк".
Европейский союз (ЕС) во вторник, 14 июня, отключил от международной системы передачи платежной информации SWIFT три российских банка, включая крупнейший банк страны "Сбербанк".
Принятый в начале июня шестой пакет санкций против России за вторжение в Украину предполагает отключение от SWIFT "Сбербанка", "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка".
Представители банков, как и прежде, уверяют, что отключение от SWIFT не окажет существенного влияния на их деятельность. Как сообщают российские СМИ, "Сбербанк" заявил, что работает в обычном режиме и отключение от SWIFT не изменит ситуацию с международными платежами.
В "Московском кредитном банке" указали, что внутренние операции будут проходить в обычном режиме, а платежи за границу могут занять больше времени. "Россельхозбанк" заявил, что в российской банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения непрерывной автономной работы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!