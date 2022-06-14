Вт, 14.06.2022
Если Украина рухнет и если мы позволим ей рухнуть, мы будем следующие! Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии
Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии

ЕС отключил от SWIFT еще три российских банка

ФОТО: EPA/Scanpix

Европейский союз (ЕС) во вторник, 14 июня, отключил от международной системы передачи платежной информации SWIFT три российских банка, включая крупнейший банк страны "Сбербанк".

Принятый в начале июня шестой пакет санкций против России за вторжение в Украину предполагает отключение от SWIFT "Сбербанка", "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка".

Представители банков, как и прежде, уверяют, что отключение от SWIFT не окажет существенного влияния на их деятельность. Как сообщают российские СМИ, "Сбербанк" заявил, что работает в обычном режиме и отключение от SWIFT не изменит ситуацию с международными платежами.

В "Московском кредитном банке" указали, что внутренние операции будут проходить в обычном режиме, а платежи за границу могут занять больше времени. "Россельхозбанк" заявил, что в российской банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения непрерывной автономной работы.

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