Штейнбука: всеобщая поддержка увеличит разрыв между богатыми и бедными

"Конечно, все мы хотим, чтобы повышение цен было компенсировано. К сожалению, государственный бюджет не резиновый и ограничен. Сама идея о том, чтобы компенсировать 50% роста цен, разумна, но, на наш взгляд, не следует оказывать поддержку всему населению", - сказала Штейнбука.

По ее мнению, поддержка всех без исключения увеличит пропасть между богатыми и бедными. "Понятно, что домохозяйства с достатком могут обойтись без государственной поддержки, но бедные не обойдутся без нее. Было бы разумно давать больше бедным и ничего тем, у кого есть деньги", - сказала Штейнбука.

Председатель СФД также добавила, что правительство не выполнило "домашнюю работу", не разработав систему адресной поддержки. "Если бы призыв создать систему целевой поддержки был услышан, все необходимые данные давно были бы собраны. Времени было достаточно, если бы эта работа началась еще в 2020 году", - сказала Штейнбука.

По ее мнению, государство должно поддерживать и предприятия, но и в этом случае поддержка должна быть адресной, на основе определенных критериев.

Как сообщалось, Минблаг выступил с предложением компенсировать всему населению половину роста тарифов на тепло, электроэнергию и природный газ в следующем отопительном сезоне.